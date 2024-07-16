北市兒少事件 國民黨：綠勿任意指責獲取政治紅利

國民黨表示，民進黨不應該任意指責，藉此獲取政治紅利。（圖由國民黨提供）

2024/07/16 13:29

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（16）日召開「保護兒少通報不漏接，制度修法更安全」記者會，質疑民進黨針對近期北市爆發的兒少事件，刻意模糊時間軸線來批評蔣市府，但事實上，蔣市府於此事件爆發後即以法定最重罰則進行裁罰，民進黨不應該任意指責，藉此獲取政治紅利；呼籲朝野政黨應該一起努力，共同推動更完善、更有保護力的兒少法案。

台北市議會國民黨團書記長張斯綱指出，近期爆發兒少事件是有2個不同案子，但民進黨或網路側翼將這兩個案子混同為一個案子。

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台北市議員鍾沛君也說，在此時間點，大家要做的事情不是互踢皮球、任意指責，藉此獲取政治紅利，應該真正找出問題在哪裡，而不是刻意的模糊時間軸線。

鍾沛君表示，「可以有政治議題，但是不能泯滅人心」，現在不是一個互踢皮球的時刻；她認為，社會質疑為什麼不能知道加害人是誰？為什麼要馬賽克保護他？就要進一步檢討兒少法是否不夠與時俱進？保護被害人的同時，也適度讓加害人露出在社會大眾，不是要進行司法私刑正義，而是要讓更多人有所警惕。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，近期爆發一位可惡狼師對幼兒園孩童伸出了狼爪事件，所有家長甚至全體國人都感到非常心痛，也對此惡行深惡痛覺，蔣萬安領導的北市府積極查處，廢止幼兒園許可、裁處最重的罰則以及終身不得任職等作為。此時應該要更加的團結一致，從中央到地方攜手修法，完善幼兒的保護法規，讓社會安全網更加緊密，保障所有孩童可以安全長大、所有家長可以安心把小孩交出去的環境。

鄧凱勛指出，民進黨今天的記者會一直想要把髒水往其他2個政黨來潑，但現在的幼童或家長需要的是潑髒水嗎？應該是一起攜手檢討現行法規，或尋求更完善的解決方法。他呼籲，朝野所有政黨一起努力，共同推動更完善、更有保護力的法案，這才是目前最需要的，而最不需要的就是政治口水。

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