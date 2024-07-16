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民眾請吃「國樑buffet」違反選罷法？基檢：已掌握密切關注

基隆市山海關社區游姓女住戶發起「守護基隆行動」，提供buffet吃到飽及茶點，民進黨籍基隆市議員質疑違反選罷法，基隆地檢署回應，密切注意中。（記者林嘉東攝）

基隆市山海關社區游姓女住戶發起「守護基隆行動」，提供buffet吃到飽及茶點，民進黨籍基隆市議員質疑違反選罷法，基隆地檢署回應，密切注意中。（記者林嘉東攝）

2024/07/16 12:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕針對民進黨基隆市議員質疑身陷罷免危機的基隆市長謝國樑，利用辦說明會提供市民免費炒麵、滷味、貢丸湯，與挺樑民眾發起buffet吃到飽餐會，均已違反選舉罷免法，基隆地檢署主任檢察官陳照世表示，針對目前可能影響投票意願的活動，檢方均已掌握，並密切關注，釐清是否涉犯選舉罷免法。

國民黨籍基隆市長謝國樑面臨罷免危機，民進黨基隆市議員施偉政表示，從今年3月4日起，謝國樑常在晚間安排市政說明會，結束後免費提供炒麵、貢丸湯與裝有海帶、豆干與滷鵪鶉蛋的滷味，網友戲稱是「國樑套餐」。

民進黨市議員張之豪則嘲諷說，一階罷免時請吃「國樑套餐」，二階罷免時請吃「國樑buffet」，未來到了第三階段的罷免投票時，是否要請吃「國樑無菜單料理」？公然請客吃飯、固樁拉票，是否構成賄選？

此外，基隆市山海關社區游姓女住戶發起「守護基隆行動」，邀請支持基隆市長謝國樑的民眾於7月21日出席「山海觀餐會」，現場準備buffet吃到飽及茶點；對此，民進黨市議員許睿慈也質疑說，謝國樑的支持者公然舉辦buffet吃到飽，有無違反選罷法？檢調單位應該介入調查。

陳照世表示，目前仍處於查對連署書階段，何時選舉未定，針對目前可能影響投票意願的活動，檢方均已掌握、並會密切關注，釐清是否涉犯選舉罷免法。

基隆市山海關社區游姓女住戶發起「守護基隆行動」提供buffet吃到飽及茶點，被民進黨籍基隆市議員質疑違反選罷法，基隆地檢署回應，密切注意中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市山海關社區游姓女住戶發起「守護基隆行動」提供buffet吃到飽及茶點，被民進黨籍基隆市議員質疑違反選罷法，基隆地檢署回應，密切注意中。（記者林嘉東翻攝）

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