藍白合推赴中禁團令解除 陸委會：恐誤導國人風險警覺性

交通部觀光署依發展觀光條例要求禁止組團赴中國旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。示意圖。（資料照）

2024/07/16 11:34

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團提案「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」，民眾黨團表達支持。陸委會副主委李麗珍今（16）日強調，中共對台採取複合式威脅，若此刻解除禁團令，恐誤導國人對人身安全風險的警覺性，也是向國際社會釋出錯誤訊息。

交通部觀光署依發展觀光條例要求禁止組團赴中國旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。針對國民黨團提案，立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商。

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國民黨立委陳玉珍表示，國內業者都期待新總統上任後開放觀光，現在實際情形是散客去中國集結成團，但這造成國人赴外旅遊的不安全、保障變少，且疫後觀光人口一直沒辦法上升，業者陳情經營艱困，各產業都是連動，尤其金門更陷入愁雲慘霧，盼能盼解除禁團令、開放小三通赴金馬澎。

民進黨團總召柯建銘說，根據憲法增修條文，國家安全為總統事項，立法院沒有優位於總統職權，呼籲不要在枝節打轉，假觀光之名配合中國統戰；且兩岸近期情勢緊張，中方日前公布懲戒台獨22條，難道大家都不會怕？這應該要滾動式檢討。

民眾黨立委林國成認為，若立法院未提出開頭，國安怎麼會做參考，「離島的東西，國安的問題是減少的」，若離島開放，就能成為兩岸和平的契機，先拋出橄欖枝、表達善意，對岸不來是他的事，民眾黨支持這項提案。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤指出，觀察實質觀光人數，2023年台灣到中國有176萬人、但中方來台只有22.6萬人；就今年上半年統計，台灣赴中逾100萬人次、中方來台只有15萬人，兩岸在就開放性和彼此互通上有很大懸殊差異，問題在哪一方很清楚。民進黨團副幹事長洪申翰也說，許多民主國家近年都點出到中國的風險問題，例如美國、韓國及愛爾蘭等國，這不是只針對台灣或民進黨執政。

對此，列席的陸委會副主委李麗珍說明，總統賴清德於520就職時談到，先從重啟雙邊對等旅遊觀光，共同追求兩岸和平共榮，而陸委會去年八月就公布團體旅遊的規劃，待中方開放就能落實，近期也開放馬祖踩線團、夏季旅展等努力，而中客無法到金馬的障礙確實在中國方面。

李麗珍指出，目前兩岸情勢複雜嚴峻，中共對台採取複合式威脅，引起國際關注，陸委會在中方發布懲獨22條後將旅遊燈號提高至橙色，若此刻解除禁團令，恐誤導國人對赴中的人身安全警覺性，也是向國際社會釋出錯誤訊息，且該決議牽涉國安問題及兩岸互動，應該滾動式檢討。

交通部次長陳彥伯則補充，兩岸恢復健康有序的交流一向是政府政策，但大陸事務整體政策和事務規劃，交通部會配合相關辦理，讓兩岸觀光業者獲得最大利益。

經在場立委及官員討論，韓國瑜裁示，經過協商，顯然沒辦法達成共識，該案送院會處理。

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