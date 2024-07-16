立院三讀》地制法修法下修議員席次門檻為70萬人 屏東可解套

「地方制度法」第33條文修正案三讀通過，增訂無山地鄉縣市的山地原住民議員保障名額，並調整計算縣市議員席次人口級距，從原本縣市80萬人以下，放寬改為扣除原住民人口在70萬人以下。（記者塗建榮攝）

2024/07/16 11:42

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今（16）日三讀通過「地方制度法」第33條文修正案，此次修法增訂無山地鄉縣市的山地原住民議員保障名額，並調整計算縣市議員席次人口級距，從原本縣市80萬人以下，放寬改為扣除原住民人口在70萬人以下；本法施行後，預估下屆彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市將可各增加1位山地原住民議員，且屏東縣2026席次問題也可解套。

屏東縣受人口外流影響，全縣人口已跌破80萬人，若依現行地制法規定，2026年九合一選舉基準日前人口仍低於80萬人，下屆議員席次恐從55席減為43席，將大減12席。

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此次地制法修法也下修門檻，三讀條文明定，縣市議員總額部分，區域議員名額在縣市人口扣除原住民人口後，將「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的門檻，下修為70萬人，降低人口減少對地方政治的衝擊。

非六都縣市可選山地原住民議員 估彰化雲林基隆新竹各增1席

此外，現行地制法第33條規定，直轄市平地原住民、山地原住民人口在2000人以上者，應選出原住民議員名額；非六都縣市部份，平地原住民人口在1500人以上者，應有平地原住民選出的縣市議員名額，而山地原住民議員的應選名額產生條件是規定有「山地鄉」者，而非以人數為依據。

內政部指出，目前山地原住民移居都會地區情形普遍，為保障這些地區山地原住民的參政權，增訂無山地鄉縣市其山地原住民人口達1500人以上，應有山地原住民選出的議員名額；無山地鄉縣市平地原住民、山地原住民均未達1500人，但原住民合計有2000人以上，可選出原住民議員名額。

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