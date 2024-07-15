基隆買菜嬤遇「固樑」宣講遭警驅趕 出庭諷謝國樑：小愛爸爸大礙基隆

林姓阿嬤出庭時，舉著「小愛爸爸 大礙基隆」及「警察治市 人民恐懼」等標語。（記者吳昇儒攝）

2024/07/15 15:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕副總統落選人趙少康7日率「戰鬥藍」民代到基隆市信義市場宣講，力挺身陷罷免危機的市長謝國樑。一名70歲的林姓阿嬤路過時，遭警方驅趕，10日到基隆地檢署控警方恐嚇。檢察官為釐清案發情形，今日下午2時許，傳喚林嬤出庭。而林姓阿嬤則拿著「小愛爸爸 大礙基隆」標語出現，希望謝國樑市長要為基隆人著想。

趙少康7日上午號召「戰鬥藍」多名民代，到信義市場進行「反惡罷、挺善樑」宣講。家住附近的林姓阿嬤經過該處時，見未拉封鎖線也無張貼告示，便向前查看，但因阿嬤手上有拿著拆樑的文宣品，引來警方關注，其中身穿便服的基隆市警察局第二分局長楊宗昆要求阿嬤先到對面馬路去。

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但因分局長未穿制服且言語較為激動，讓林嬤感覺不適，阿嬤便於本月10日到基隆地檢署，對分局長提恐嚇告訴。

基隆地檢署檢察官為釐清案發時的狀況，今日傳喚林姓阿嬤到地檢署；而阿嬤見到媒體後，則舉著「小愛爸爸 大礙基隆」及「警察治市 人民恐懼」等標語，並表示彷彿感覺回到戒嚴時代，質疑謝市長為何不好好聆聽市民的心聲，反而要找外縣市的民意代表來說一些似是而非的事情？

林阿嬤說，當天跟著旁邊的人在講話，結果幾個彪形大漢就圍過來，也沒表明警察身分，結果用語言恐嚇說，要自己1、2、3過馬路，換作是正常人10秒鐘也不一定過得去，根本是欺負老人家。

阿嬤還說，案發當天被警察大小聲時，謝市長就在旁邊，卻沒有來關心一下，卻稱自己多愛基隆，根本是「小愛爸爸 大礙基隆」。而謝市長在台北宴請雙北藍營民代，為什麼不約到基隆？讓基隆的飯店也做個生意。

林阿嬤也指控，自己被查水表，哥哥前幾天到慶安宮觀看賴清德總統贈匾時，竟然被人詢問是否林某某的哥哥，感覺就是回到戒嚴時代，同時也在現場發表不自殺聲明。

據悉，因案發當天支持者與反對民眾在現場有些微小衝突，警方憂心手持拆樑文宣的林姓阿嬤發生危險，才希望她到對面馬路與支持者隔離。

基隆市警察局日前回覆該案則說，案件已經進入司法偵辦程序，相關人員將靜待司法調查結果，也會加將強對同仁宣導，未來若有相關活動，警方定會保持行政中立。

林姓阿嬤今天出庭向檢察官說明當時情形，開庭前在地檢署前舉著「小愛爸爸 大礙基隆」等標語。（記者吳昇儒攝）

林姓阿嬤今天出庭向檢察官說明當時情形，開庭前在地檢署前舉著「小愛爸爸 大礙基隆」等標語。（記者吳昇儒攝）

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