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國家檔案局解密禁書、禁歌 射鵰英雄傳、何日君再來曾入列

總統賴清德（右）15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形。（記者塗建榮攝）

總統賴清德（右）15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形。（記者塗建榮攝）

2024/07/15 15:26

〔記者董冠怡／新北報導〕總統賴清德、行政院長卓榮泰今天前往國家發展委員會檔案管理局（簡稱國家檔案局）時，參觀檔案庫房與閱覽中心，其中檔案庫房並未開放媒體拍攝，賴參觀閱覽中心時，一一觀看戒嚴解密檔案，例如台灣戒嚴、解嚴、動員戡亂國家法當時頒布檔案，以及多元政治檔案，前國大代表黃昭凱個人檔案與競選宣傳單，還有禁歌、禁書文獻資料，例如「射鵰英雄傳」、〈何日君再來〉。

賴清德一行人由檔案管理局長林秋燕帶領，視察國家檔案庫房典藏政治檔案環境，並由研究員蔡昇璋介紹我國年代最早的國家檔案、政治檔案卷宗，林秋燕也講解庫房安全管控機制。

據了解，檔案庫房裡保存台南監獄地契，為清乾隆8年（西元1743年）的土地買賣契約，是檔案局目前典藏最早的國家檔案，以及228事件相關資料。2014年，時任台南市長賴清德將湯德章殉難日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，紀念其英勇堅韌的一生所表彰的台灣精神典範；另，紀錄片「尋找湯德章」拍製期間，也曾向國家檔案局調閱相關檔案。

賴清德在閱覽中心時，一一參觀戒嚴、解嚴文件及人民集會結社限制令、黃昭凱參加競選和民主活動相關資料紀錄、查禁書刊與歌曲等。

參觀到禁書、禁歌列表時，賴提及金庸武俠小說「射鵰英雄傳」，檔案局解說人員表示，「射鵰英雄傳」列禁書與毛澤東在「沁園春‧雪」中寫到成吉思汗「只識彎弓射大鵰」有關，被認為有影射宣傳「此鵰等於那個鵰（疑指共匪）」之嫌。

看了檔案之後會發現，當年只要是俠義小說，政府都不願意民眾去閱讀，已嚴重影響百姓日常生活。據了解，賴清德曾說過，大學時期看了很多小說，期許自己能像「射鵰英雄傳」中擅於「左右互搏」的周伯通一樣，進入社會之後，「有辦法兩手同時做不同的事情，而且又有辦法做得很好」。

此外，大家耳熟能詳的〈何日君再來〉、〈媽媽請你也保重〉等多首膾炙人口的名曲，因遭臆測為「哪一天日本軍隊再來」，以及阿兵哥聽了想家會哭，「當兵不能哭」，當年也曾被禁。

禁書列表。（總統府提供）

禁書列表。（總統府提供）

禁歌一覽。（總統府提供）

禁歌一覽。（總統府提供）

台南監獄現址土地買賣契約。（總統府提供）

台南監獄現址土地買賣契約。（總統府提供）

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