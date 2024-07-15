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拆樑連署認定標準不同調 蔣萬安：中選會做法引疑慮

台北市長蔣萬安受訪表示，中選會現在的一些做法確實讓外界有一些疑慮。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安受訪表示，中選會現在的一些做法確實讓外界有一些疑慮。（記者方賓照攝）

2024/07/15 13:46

〔記者何玉華／台北報導〕基隆市選委會查對罷樑連署書，若有歧見得寄送查詢單給當事人，對當事人未回覆刪除與否，與中央選委會看法出現歧異，今天將開會研議認定標準，台北市長蔣萬安今（15）受訪表示，中選會現在的一些做法確實讓外界有一些疑慮。

基隆市選舉委員會9日開始查對罷免基隆市長謝國樑連署書資料，查對時若有歧見得寄送查詢單給當事人，中央選舉委員會認為不得因當事人未回覆逕予刪除，但基市選委會不同調主張應刪除，今天將開會研議認定標準；中選會表示，包括高雄市長罷免案、台中第二選區立委罷免案，中央與各地選委會辦理罷免案查核作業均採一致標準。

蔣萬安今天早上出席「台北躍動館—新生館」動土典禮前受訪，被問到對謝國樑罷免文件查對的看法時表示，中選會應該是客觀、公正、獨立、超然的角色，現在的一些做法確實讓外界有一些疑慮，甚至影響到外界對於中選會的信任，應該要非常的謹慎，避免影響到外界對中選會客觀獨立的信任。

另對於總統賴清德上週末去慶安宮、中選會主委李進勇去基隆視察，被外界質疑是罷免國家隊，蔣萬安未正面回應，再度表示，謝國樑在過去這段期間推動各項建設，確實讓基隆往好的方面改變；如果是為了罷免而罷免的政治操作，對台灣的民主是一種傷害。

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