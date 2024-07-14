台北幼兒園狼師性侵偷拍女童！吳欣岱要蔣萬安、徐巧芯出來面對

台灣基進秘書長吳欣岱今日在臉書發文呼籲，民眾與該選區的所有議員們一起關注台北幼兒園狼師事件，請台北市長蔣萬安，中國國民黨籍立委徐巧芯用心面對民生問題，回應全民的疑問。（吳欣岱臉書）

2024/07/14 19:37

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵、猥褻園內女童，甚至檢警在電腦查扣600多部性影像，北市議員簡舒培質疑，家長最早通報在2022年7月，狼師卻未停職仍持續在幼兒園犯案，直到2023年7月檢調羈押才離職。對此，台灣基進秘書長吳欣岱今日在臉書發文呼籲，台北市長蔣萬安應向市民道歉並負起政治責任。

吳欣岱指出，民進黨北市議員簡舒培曾表示該名狼師從2022年就接受司法調查，該幼兒園卻仍在招生、狼師也持續任職。台北市政府教育局本應把關台北市民受教的安全，在司法以前還有非常多行政手段可以使用，卻毫無作為，放任憾事發生。

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吳欣岱抨擊，蔣萬安過去在政見發表會時，口口聲聲說著要讓台北市充滿嬰兒的啼哭聲，如今受害女童的控訴，卻被淹沒在官僚以及行政體系中，於心何忍？教育局為何不作為？請相關單位都要說清楚。

此外，吳欣岱質疑，案發當時的時任北市議員、現任國民黨立委徐巧芯身為信義區的民意代表，認為北檢、市政府和教育局，是否失職？還有在協調會中有沒有勸家長不要請律師，靠檢察官就夠了？

吳欣岱控訴，2022年就發生事件了，徐巧芯竟不知道此事，且2023年事件再度發生後，徐巧芯第一個動作卻是召開幼兒園與家長的協調會，是否試圖透過協調會想大事化小、小事化無？協調會最一開始的地點，竟辦在事發現場幼兒園，想造成受害者與家屬們的二次傷害？後來因為家長強烈反應，才修改地點為台北市議會的一樓交誼廳。

吳欣岱要求，北檢應該要主動說明這個案件可供檢討之處並說明改良方案，才對得起2022年把兇手放回去後的每一個受害女童。她也呼籲，更多民眾與該選區的所有議員們一起關注此事件，請台北市長蔣萬安，中國國民黨籍立委徐巧芯用心面對民生問題，回應全民的疑問。

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