黃捷、洪申翰批徐巧芯政治詐騙犯 收割法案還搞錯審查委員會

民進黨立委黃捷。（資料照）

2024/07/14 18:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」，拍攝、製造、重製兒少性影像最重可關7年、罰100萬元。對於國民黨立委徐巧芯宣稱她所推動的修法終於通過了，民進黨立委黃捷指控徐一次審查都沒來過，痛批徐是政治詐騙犯，收割法案也要騙！且審查是在衛環委員會，不是教文委員會。

對於徐巧芯宣稱，因為她不是教文委員會的委員，立院是「委員會中心主義」，審查時以教文委員會的委員為主等言。黃捷列出2點破解徐的話術，首先，委員會中心主義不代表不能出席其他委員會；若徐的邏輯成立，她又不是內政委員，「跑來內政委員會咬人幹嘛？不關心兒少又愛收割，不要藉口一堆。」

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黃捷指出，其次，兒少性剝削條例是在衛環委員會，不是教文委員會；兒少性剝削條例在衛環共3次質詢、2次審查，她每場都在，從沒看過徐，難怪連委員會都搞錯。

黃捷痛批，徐巧芯收割不是第一次，踏實的苦差事她不會做，但凡有鎂光燈，她一定搶第一，從再生醫療法、兒少性剝削條例都是如此，這點連國民黨立委都看得很清楚。「說她是投機取巧的政治詐騙犯，一點都不為過。」

立院民進黨團副幹事長洪申翰也說：「徐巧芯，兒少性剝削防制條例的主管機關是衛福部，是在衛環委員會審查，根本不是教育委員會。你當了半年的立委，居然連這個都不知道，還敢第一時間出來收割，往自己臉上貼金。」

洪申翰表示，其實一個法案的修正通過，本來就是要集眾人智慧，「要不是你在法案通過後急著出來收割，其實別人也懶得去管你到底有沒有貢獻，或是做了什麼屁事。」還有，「委員會中心主義」的意思，根本不是只有那個委員會的委員才能參與審查，而是不分委員會的委員，「只要你的提案或主張有專業、有價值，都能在委員會中好好的被討論和審議，讓委員會中的審議和辯證，成為議案處理最重要的機制。」

洪申翰批評：「當然，徐巧芯根本一點都不care這些，她只想在立法院吹直笛、咬人、打人、拿旗子勒脖子、對小店家偷錄音、洩密、拿捲尺站崗、發監獄早餐、在主席台睡到四腳朝天，還有每天跑法院；你真的羞辱松信選民到極點了。」

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