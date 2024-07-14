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川普遭槍擊 陳水扁：美國會發生、台灣也要小心

前總統陳水扁今對川普遇襲一事發表看法。（邱議瑩服務處提供）

前總統陳水扁今對川普遇襲一事發表看法。（邱議瑩服務處提供）

2024/07/14 14:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕即將接受共和黨正式提名參選美國總統的前總統川普，在造勢活動上遭槍擊、引發全球震撼!有切身之痛的前總統陳水扁今對此表示，美國會發生、台灣也要小心，同時感慨319至今都無法做一個交代，還揶揄如果讓偵辦鄭文燦的檢察官辦319，可以偵破好幾件。

陳水扁說，聽到川普遭槍擊事件真的非常震驚，美國這樣一個民主國家，重要的總統（準）候選人竟被開槍，所幸逃過一劫，也讓他想到自己20年前碰到的319槍擊案 ，同樣是在選舉活動最後一天，在台南民主聖地發生，而賓州可說美國民主聖地、革命發源地，真的很多巧合。

陳水扁表示，自己當時被打到肚子，川普是被打到耳朵，希望這種事特別要小心，美國會發生、台灣也要小心；對他來說，發生在2004的319到目前為止，都無法做一個交代，還被扭曲成阿扁自導自演。

他感慨，如果讓偵辦鄭文燦的檢察官契而不捨的辦319，早不知道可破幾件，還可多辦好幾件，結果到目前都沒一個交代，讓他很遺憾。

至於美國總統大選是否受槍擊案影響，他認為要看川普對手是誰?如果繼續由拜登競選連任，槍擊案發生應對現任比較不利，民主黨最後被迫不得不換人的話，如果是女性候選人、年輕的候選人，但結果還是很難預料。

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