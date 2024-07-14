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賴清德籲尊重釋憲結果 朱立倫：百姓不能說話嗎？

國民黨主席朱立倫（右一）於會前受訪，以鄭文燦案為例，強調國會要有調查權是非常重要的。（記者蔡文居攝）

國民黨主席朱立倫（右一）於會前受訪，以鄭文燦案為例，強調國會要有調查權是非常重要的。（記者蔡文居攝）

2024/07/14 12:25

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國會職權修法釋憲案，總統賴清德呼籲國會及國人都要尊重憲法法庭裁判的結果，才是民主的表現。國民黨主席朱立倫今天在台南表示，用民進黨派的大法官來說我們違憲，和人民的觀念不一樣，難道百姓不能說話、不能反對嗎？

國民黨台南市黨部今天上午在台南市北區振興里活動中心舉辦國會改革說明會，包括國民黨主席朱立倫、黨部主委、立委謝龍介、市議員王家貞、林美燕、許至椿等人出席。

朱立倫表示，這兩週來，他心情很差，桃園是他的故鄉，發生鄭文燦的事情，還有他太太的故鄉台南，發生這麼重大的槍擊案，這兩案背後最嚴重的就是一個黑金，一個貪污，是百姓最反感的事情，這也是台灣要改革的最重要原因。推動國會改革就是要讓過去這些烏魯木齊的事，讓老百姓知道，可以透明、改革，相信這也是過去賴清德所主張的，但現在卻反對了。

朱立倫表示，原因很簡單就是影響他們政黨自己派系的權益，影響到他自己未來的政權。不然，國會改革的每一條，包括總統來立法院報告有那麼嚴重嗎？調查權、聽證權過去大法官釋憲均無違憲的問題，這也是民進黨過去的主張，現在卻說違憲。民進黨反對，就是為遮掩雞蛋、快篩及光電等這些弊案。

他表示，「現在他要用民進黨派的大法官，透過憲法法庭來判決，昨天賴清德就說如果大法官決定了，你們就不要說話了。」「啍！你派的、你選的，來說我們違憲，和人民的觀念不一樣，和民主國家不一樣，百姓不能說話嗎？民眾不能反對嗎？」

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