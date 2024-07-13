麥玉珍火龍果事件惹議 卓榮泰：保障農民權益是政府責任

行政院長卓榮泰13日到南投縣視察火龍果外銷供果園，體驗採果。（農糧署提供）

2024/07/13 14:52

〔記者張協昇／南投報導〕民眾黨立法委員麥玉珍，自述其偷渡台灣火龍果回越南種植，引發軒然大波，行政院卓榮泰院長今（13日）到南投縣視察火龍果外銷供果園時表示，上個禮拜火龍果議題很熱門，但他要大家放心，農產品是台灣真正的戰略物資，政府的責任就是要保障糧食安全與農民權益不受侵害，讓火龍果等農產品能走出台灣，行銷到全世界。

南投縣是國內火龍果產量最多縣市，約占全國20%，行政院長卓榮泰今天在農業部長陳駿季、南投縣長許淑華等人陪同下，到集集鎮田寮里果菜運銷合作社瞭解我國火龍果產業現況及外銷情形，除品嘗火龍果，也體驗採果，是上任後首次的地方農業視察活動。

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卓榮泰致詞時表示，國內火龍果7月3日已試銷日本，他認為日本朋友一定很喜歡台灣的火龍果，因為紅色火龍果剝開後放在方型盤子當中，就會讓日本人好像看到自己的國旗一樣。尤其近幾年來紅色火龍果，無論是甜度或香氣都大受費者喜歡，這是政府發展精緻農業的成果，更要感謝農民辛苦仔細的研發栽培，以及透過合作社的成功產銷，未來也要藉由便利的交通，讓消費者能來到產地品嘗當季的火龍果，並行銷出去。

卓榮泰話鋒一轉指出，台灣擁有許多高科技產業等護國神山，是重要戰略物資，但其實農產品才是台灣真正的戰略物資，沒有農產品，什麼戰略物資都沒有用，上個禮拜火龍果議題很熱門，但他要大家放心，政府的責任就是要保障糧食安全、保障農民權益，讓糧食安全與農民權益不受任何侵害，賴總統提出的幸福農業、快樂農民的政策，即特別強調農民權益、產銷秩序與糧食安全，這也是未來農業部及農糧署等農政單位，在施政工作上最重要的一環。

行政院長卓榮泰（前排左4）13日到南投縣視察火龍果外銷供果園，與果農合影。（記者張協昇攝）

行政院長卓榮泰13日到南投縣視察火龍果產業，拿著切好的火龍果表示，政府的責任就是要保障糧食安全與農民權益不受侵害。（記者張協昇攝）

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