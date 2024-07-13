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鄭文燦羈押抗告被駁回 張善政：尊重司法精神

前桃園市長鄭文燦羈押抗告被駁回，桃園市長張善政受訪時表示尊重司法。（記者謝武雄攝）

前桃園市長鄭文燦羈押抗告被駁回，桃園市長張善政受訪時表示尊重司法。（記者謝武雄攝）

2024/07/13 12:18

〔記者謝武雄／桃園報導〕前桃園市長鄭文燦涉嫌在工五擴大方案收賄遭收押禁見，鄭的律師團抗告被高院駁回；桃園市長張善政今參加青盃國際太極拳錦標賽，會後受訪時表示，從事發開始，其實一路不管是地檢署要求羈押，或是法院駁回，他的立場都是尊重司法精神。

張善政說，他認為地檢署有一些科技偵查方式，能夠把證據搜全，蒐集清楚、完整，這個是很重要的步驟，所以他認為地檢署做這些羈押的動作，應該是有充分的證據，市府還是尊重。

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