藍營稱中選會介入罷免謝國樑 桌榮泰：絕無干涉、講求公正

行政院長卓榮泰今天參加東草屯休息站啟用典禮。（記者吳亮儀攝）

2024/07/13 11:28

〔記者吳亮儀／南投報導〕民團發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨批評中選會介入基隆市選委會；行政院長卓榮泰今天（13日）表示，歷次選舉和罷免中，中選會和地方的選舉委員會都保持密切關係，也絕不干涉選舉或罷免的結果，在講求公平、公正以及效率的各方面，中選會負起這樣的工作，應該得到國人的認同跟肯定。

卓榮泰今天上午參加國道6號東草屯休息站的啟用典禮，會前接受媒體聯訪，他被問及此事時表示，選舉跟罷免是憲法保障國人的參政權利，完全尊重人民的選擇，中選會有它獨立機關職權所在，「我想歷次在選舉或是罷免的進行當中，中選會跟地方的選舉委員會都保持這樣的密切關係，中選會負起責任，絕對不會去干涉到選舉或罷免的結果，請國人放心」。

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對於經濟發展委員會，桌榮泰表示，下週會正式召開經濟發展委員會，由他親自主持會議，設定的三大主軸是「創新經濟」、「均衡台灣」以及「包容成長」。至於包含哪些項目？卓榮泰說，把國人跟國家最重視、以及未來必須面對的各項問題都放在裡面。

「當然我們會視優先順序來折衷幾項最具體而重要的工作率先執行，比方說金融創新」，卓榮泰說，在擴大投資台灣的工作現在也已經有初步構想；在「包容成長」這個議題當中，最重要的還是要讓台灣能夠均衡發展，不僅是高科技、也會照顧到中小微企業的淨零轉型，以及數位轉型的雙軸轉型。

對於「新住民權益保障法」草案預計下週三讀，卓榮泰說，行政院在6月21日通過了「新住民權益保障法」的草案，希望能夠提供更友善的空間跟各項的政策，讓新住民能夠更融入台灣社會；希望同樣的理念在立法院審查過程當中，立法委員們能以同樣的理念來針對法案的內容來支持行政院的版本，讓新住民無論是在就業服務、教育文化、衛生醫療以及公共參與，乃至於社會福利各方面，都能夠得到國家政策跟國人更多的歡迎跟協助。

另外，前行政院副院長鄭文燦因涉嫌貪汙遭羈押至少2個月，卓榮泰說，司法的案件進行當中，當然尊重司法、也希望可以給當事人能夠有說明的機會，讓司法儘速釐清，讓社會關注的案件，大家都能夠看到真正的一面。

行政院長卓榮泰今天參加東草屯休息站啟用典禮，並與南投縣長許淑華等人參觀廁所等設備。（記者吳亮儀攝）

行政院長卓榮泰今天參加東草屯休息站啟用典禮。（記者吳亮儀攝）

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