鄭文燦案是民進黨宮鬥劇？ 黃暐瀚不認同：因果前後須得分明

前海基會董事長鄭文燦。（資料照）

2024/07/13 12:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前海基會董事長鄭文燦因涉貪被桃園地方法院羈押禁見，部分人士解讀這是民進黨的宮鬥戲碼。對此政治評論員黃暐瀚表示，司法案件確實會影響後續的政治板塊，但不能反過來理解為「為了達到某種政治目的，所以隨意用司法案件來處理」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，最近在討論鄭文燦事件的時候，他總是不厭其煩地一再強調：「中華民國，無罪推定，任何人在被認定有罪之前，都應視為無罪」，雖是老生常談，聽了也不刺激，但，這是他討論時事的「堅持」。

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黃暐瀚指出，收押之後，鄭文燦已無挑戰賴清德2028的可能，停權3年也代表2026無法代表民進黨參選公職，說「鄭文燦政治前途黯淡」是政治現實的分析。當然，他也理解部分網友或許更想聽到「誰下令處理鄭？」「下一個換誰遭殃？」這類的評論，用「排除黨內競爭對手」的角度去看待這起司法案件。

黃暐瀚續指，持這種觀點的網友，等於認同中華民國的司法檢調是可以被上位指揮，隨意入人於罪，完全不考慮客觀犯罪嫌疑的事實（收五百萬元），這種想法更像是錦衣衛橫行的大明王朝，而不是民主法治的台灣，退一萬步說，就算真的有意要排除「2028的黨內對手」好了，這個人也絕對不是鄭文燦。而是民意支持度更高，雄踞一方，擁有政治實力的地方諸侯才是。

黃暐瀚直言，司法案件，確實會影響後續的政治板塊，但不能反過來理解為「為了達到某種政治目的，所以隨意用司法案件來處理」，因果前後，須得分明。

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