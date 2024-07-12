謝國樑宴請藍營議員 張斯綱：有理要大聲說出來

基隆市長謝國樑（左1）晚上在台北市喜來登大飯店宴請國民黨議員張斯綱（中起）、李明賢等人，會後接受媒體聯訪。（記者林承鴻攝）

2024/07/12 22:34

〔記者林承鴻／台北報導〕基隆市長謝國樑身陷罷免危機，他今晚在台北市喜來登大飯店宴請國民黨北北桃議員及名嘴。謝國樑會後接受媒體聯訪表示，跟議員們討論交換很多基隆市政跟未來的城市發展，是很愉快的一餐。北市議員張斯綱說，很多謠言越滾越大，鼓勵謝國樑有理要大聲說出來。北市議員李明賢說，謝國樑上任以來幫基隆市庫節省9億多，不只減債有成，市政也有成。

謝國樑會後表示，謝謝國民黨議員的支持，雙北有很多可以借鏡的地方，會繼續努力做好施政，是很愉快的一餐。張斯綱說，謝國樑在飯局中把過去一年多基隆的亮點施政跟大家說明，例如營養午餐從50塊變70塊，他說這是非常有感的；以及鄰長事務費從500塊調升到1500塊，也是有感施政。

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張斯綱說對外界的一些誤解，例如免費電動機車，謝國樑也把政策的來龍去脈跟大家講的很清楚，他覺得謠言要讓它不攻自破。他再說謝國樑護市產有功，都是因為東岸的NET事情開始，但是法律已經還謝國樑清白，他覺得這部分要請謝國樑大聲說出來，最重要是讓民眾了解過去1年多的施政亮點，很多的謠言越滾越大，有理要講清楚，所以他們鼓勵謝國樑把自己做的事情、對的事情大聲說出來。

北市議員李明賢補充，雙北跟基隆市政很多都連動，飯局中聽到很重要一點，就是過去很多綠營民代上節目說謝國樑亂花錢，剛剛才聽到謝國樑解釋，在他上任後到目前為止，總共幫基隆市庫節省9億多元，不只減債有成，市政也有成，他覺得財政部份要給他一個公道。

據了解，與會人士包含台北市議員張斯綱、柳采葳、李明賢、詹為元；新北市議員江怡臻、陳偉杰、黃心華及桃園市議員黃敬平等人。

基隆市長謝國樑（前中）晚上在台北市喜來登大飯店宴請國民黨議員及名嘴，會後接受媒體聯訪。（記者林承鴻攝）

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