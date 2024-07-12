赴基隆選委會了解罷樑連署 中選會：如人力不足可協助調度

中選會主委李進勇、副主委陳朝建今（12日）率相關業務人員至基隆市選舉委員會，勉勵儘速確實完成查對工作。（讀者提供）

2024/07/12 16:43

〔記者李文馨／台北報導〕罷樑行動完成第2階段連署並送件，由基隆市選舉委員會進行連署人名冊查對，中選會主委李進勇、副主委陳朝建今（12日）至基隆市選委會，勉勵儘速確實完成查對工作，同時表示，如有人力不足情形，中選會可協助調度人力支援。

中選會表示，李進勇特別感謝各界對謝國樑罷免案選務工作的關心跟指教，並指出依直轄市、縣市選舉委員會組織準則第1條規定，中選會為辦理選舉業務，在直轄市、縣市設選舉委員會；依公職人員選舉罷免法第7條規定，立委、直轄市議員、直轄市長、縣市議員及縣市長選舉、罷免，由中選會主管，並指揮、監督直轄市、縣市選委會辦理。

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中選會說，因此中選會所屬各地選委會依法是受中選會指揮監督，猶如直轄市、縣市選舉委員會辦理其主管選舉罷免事務，也受中選會之監督，皆為公職人員選舉罷免法第7條所明載。

中選會指出，中央與地方選舉委員會選務一體，地方選舉委員會主委與總幹事，雖由地方政府正副首長，或秘書長及民政處正副處長依法兼任，但在辦理選舉、罷免事務，依法是由中選會指揮監督；對此，李進勇特別勉勵兼任基隆市選舉委員會主任委員的基隆市政府秘書長與各專兼任同仁，務必做到選務中立、行政中立，尊重民主並遵守法令規定辦理選務。

中選會提及，就本件罷免案，對於基隆市選委會的指揮監督與行政指導，都屬法定職責，外界指中選會干涉、介入謝國樑罷免案，顯然是對既有法律規定及選務一體的機關運作欠缺瞭解；從中選會成立以來，視察地方選務辦理，已行之有年。中選會也說，縣市長罷免案難免對地方政情造成衝擊，但選務機關的角色就是依法辦理，並應遵守選罷法、行政中立法等相關規定。

中選會舉例，以高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案為例，連署人名冊超過40萬人，高雄市選舉委員會於30天完成查對工作，台中市立法委員陳柏惟罷免案及台北市立法委員林昶佐罷免案，連署人名冊均為3萬多人，台中市及台北市選舉委員會均20多天即查對完竣，基隆市選舉委員會辦理連署人名冊4萬多人之查對，也會依法循例儘速完成查對工作，如該會有人力不足情形，中選會也可協助調度人力支援。

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