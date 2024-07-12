國民黨擬將選罷法修法逕付二讀 王定宇轟：站在台灣民主對立面

針對國民黨擬在週五院會將選罷法修正草案逕付二讀，王定宇開砲怒轟。（資料照）

2024/07/12 00:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（11日）有消息傳出，國民黨立院黨團週五（12日）院會擬將選罷法修正草案逕付二讀，盼能在8月就可以處理。對此，民進黨立委王定宇怒轟：「藍白陣營國會擴權修法把立委權力越修越大，選罷法修法把人民監督民代的權力越修越小，這就是『濫權』，這就是站在台灣民主的對立面！」

立法院內政委員會分別於4日和8日排審排審「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案，藍綠立委發生激烈衝動，最終草案未送出委員會。11日傳出，週五院會國民黨將把選罷法抽出逕付二讀，之後召開黨團協商，該案將進入冷凍期一個月，再開臨時會表決三讀通過。

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對此，王定宇11日晚間在臉書發文，「記住藍白這些人……立惡法擴權引起民怨，不思考改進或是溝通，反而要修法增加罷免難度，不論是藍營的提高罷免門檻，或是讓詐騙集團大喜的小藍民眾黨提案交出身分證影本，這都是變相沒收人民唯一監督的權力－罷免權！」

王定宇指出，「這些法案在委員會根本沒有任何討論，沒有合法開會程序，甚至連做出『全案出委員會』的決議都沒有，連確認議事錄都是造假硬表決。結果，明天中國國民黨竟然又要直接抽出『逕付二讀』，企圖在8月就通過選罷法修法，沒收人民的罷免權！基隆市選委會刻意慢慢審查罷免連署，要將罷免謝國樑投票拖到9月，藍白聯手要幹嘛還不清楚嗎？難怪中國國民黨區域立委有恃無恐，繼續逆著民意惡搞！」

他最後直言，「藍白陣營國會擴權修法…把立委權力越修越大，選罷法修法…把人民監督民代的權力越修越小，這就是『濫權』，這就是站在台灣民主的對立面！明天7月12日星期五，本次定期會的最後一次大會，一樣要繼續憤戰護民主！」

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