綠營議員竹市街頭開講 民眾響應「青鳥精神」

響應「青鳥精神」，新竹市議會民進黨團前進東區竹科人最多的慈雲路上進行街頭宣講，不少竹科人力挺。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/11 22:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院局勢陷入焦土戰，許多民眾都很憂心，新竹市議會民進黨黨團今晚（11日）在東區慈雲路與埔頂二路口街頭宣講，包括中執委李妍慧、市議員曾資程、鄭美娟、劉崇顯、劉彥伶接力開講，希望影響更多市民，尤其讓竹科人了解國會在鬧什麼，期讓更多人了解「反對國會濫權」的重要性。現場有不少民眾駐足圍觀，也有路過的騎士手高比讚，為宣講團隊加油。

李妍慧說，響應自主行動守護台灣民主的青鳥精神，深入各縣市、各地方宣講，直接面對面地與人民溝通，期盼在忙碌生活中，大家可撥出一點時間，關心、支持台灣的民主。國會濫權最直接的影響是人民權力被侵害，這一點至關重要。人民的權力是民主社會最重要的基礎，只有民意才能守護民意，國會改革應該改革的是立委自己，怎會是擴張自身權力，凌駕行政權、司法權之上？

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李妍慧說，在新竹的科技圈，最能了解擴權後國會調查權的危害。未來，營業秘密不再是機密，公司機密安全毫無保障！透過藍白立委，國會的調查權，很有可能成為中共魔手伸進台灣強奪半導體高科技研發技術的跳板，相當可怕。

鄭美娟表示，國會擴權法案，是在把立委的權力變大、把人民的權利變小， 如今藍白立委又要強渡關山罷免法修正，要提高罷免門檻，等於是要沒收人民的公民權！她認為人民可以投票讓你當選、也可以投票讓你被罷免，這才是真正的民主，人民作主。

劉崇顯表示，國民黨洪孟楷委員曾質詢晶圓廠設備恢復率的相關資料，國科會官員以屬於營業秘密的理由沒有正面答詢，若國會擴權惡法生效，想要保護科技廠營業秘密的官員，可能被以「反質詢」或「藐視國會」連續處罰，這對產業將帶來重大損失，更衝擊數十萬園區從業人員的生活。

曾資程說，看到目前立法院藍白過半恣意妄為，推動一系列擴權法案，企圖掏空政府體制，一步步將台灣導向香港化、中國化。目前立法院藍白占多數，權力的集中就如同中國的憲政體制，如果針對立委誇張的行徑不加以制衡未來台灣只會漸漸走向中國化。

劉彥伶談到，罷免案最近鬧得沸沸揚揚，國民黨原本推出修正「選罷法」根本就像是在欺騙人民，提高罷免的門檻，要求罷面的票數要高於投票的票數，講白了就是沒收的人民的罷免權。

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