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童軍全國大露營睽違6年登場 賴清德重溫童軍歌

總統賴清德（左）頒發「仁愛獎」給4月曾以CPR救人一命的童軍王從瑋（右）。（記者劉婉君攝）

總統賴清德（左）頒發「仁愛獎」給4月曾以CPR救人一命的童軍王從瑋（右）。（記者劉婉君攝）

2024/07/11 21:44

〔記者劉婉君／台南報導〕睽違6年，童軍全國大露營再度舉辦，自10日起於台南市走馬瀨農場展開為期7天的活動，總統賴清德今（11）日晚以中華民國童軍總會會長的身分，出席開幕晚會，重溫童軍諾言，也頒發「仁愛獎」給4月曾以CPR救人一命的童軍王從瑋。

童軍全國大露營以「童心協力、懷抱國際、邁向永續」為主題，除了台灣各縣市的童軍之外，還有來自日、韓、香港、馬來西亞、菲律賓、斯里蘭卡等18國的童軍齊聚。

賴清德表示，童軍活動是世界各國彼此之間重要的連結，175個國家5700多萬個服務員與童軍，參加世界各地的童軍組織，中華民國童軍總會睽違6年再次舉辦童軍全國大露營，再次向國際證明，台灣希望能持續發揮童軍精神，讓童軍活動與世界各國連結，也願意在亞太善盡我們的責任，共同推動童軍各樣的活動，讓世界彼此更互相了解，更穩定、更繁榮。

他也勉勵所有童軍，在活動中團結合作，展現自信、積極、快樂的精神，善盡能力，也能學習別人所長，利用難得的機會深入自然，了解台灣，也珍惜難得的機會，好好跟來自18個國家、300多位外國童軍彼此交流，互相學習，展現台灣的自信，也讓各國的童軍夥伴可以更了解台灣。

賴清德也重溫童軍諾言，並和92歲的童軍譚子賢一同合唱中華民國童軍歌。

總統賴清德（左2）重溫童軍諾言，並和92歲的童軍譚子賢一同合唱中華民國童軍歌。（記者劉婉君攝）

總統賴清德（左2）重溫童軍諾言，並和92歲的童軍譚子賢一同合唱中華民國童軍歌。（記者劉婉君攝）

睽違6年，童軍全國大露營再度舉辦，自10日起於台南市走馬瀨農場展開。（記者劉婉君攝）

睽違6年，童軍全國大露營再度舉辦，自10日起於台南市走馬瀨農場展開。（記者劉婉君攝）

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