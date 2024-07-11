澎湖漁船遭中國海警扣押逾一週 陸委會：希望盡快把人釋放

澎湖漁船「大進滿88號」2日遭中國海警強行扣押，案發已逾一週。陸委會發言人梁文傑今日表示，希望對岸完成法規所要求的程序後，能夠盡快把人釋放。 （記者陳鈺馥攝）

2024/07/11 18:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」2日在金廈海域越界捕小管，遭中國海警強行登檢扣押，船被押回福建圍頭港，案發已逾一週，船員仍未被釋放。陸委會發言人梁文傑今日表示，希望對岸完成法規所要求的程序後，能夠盡快把人釋放。

梁文傑指出，要強調的是，「大進滿88號」與金門胡姓釣客遭留置一事，性質截然不同，「大進滿88號」是因為對岸休漁期，他們不准漁船捕魚，不准中國漁船捕魚，也不會准許其他國家，包括台灣漁船，所以這件事定位上，我方認為是「執法問題」，兩邊執法就各自互相尊重。

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梁文傑提及，「大進滿88號」部分，知道中方有其法規跟相關規定，希望對岸完成法規所要求的程序後，能夠盡快把人釋放。他舉例，就像我方處理扣押的中國漁船或三無船隻，在經過相關程序規定後，也會盡快釋放。

針對中國仍未釋放金門胡姓釣客，梁文傑強調，這是純粹的人道救援事件，不能因為人道救援把人救起來，結果把他扣了4個月，這是我方無法理解的。要再次呼籲，「兩岸之間都有人道救援，我們會救起他們的人，他們會救起我們的人，過去都是很快就把人送回去」，出於人道因素，救人不要反而變成把人拘留，這是令人難以理解。

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