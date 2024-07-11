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促中客團來台 陸委會准中共官員參加台北旅展

中共官員將來台參加台北國際夏季旅展，陸委會發言人梁文傑表示，這對中客團來台會有一些幫助。（記者陳鈺馥攝）

中共官員將來台參加台北國際夏季旅展，陸委會發言人梁文傑表示，這對中客團來台會有一些幫助。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/11 17:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前提升赴中港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人避免前往。不過，「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」明天在台北開幕，今年有150名中共官員及旅行業者來台參展。陸委會今日表示，對此樂觀其成，這對中客團來台會有一些幫助。

台北國際夏季旅展7月12日登場，中國有11個省市、150名官員及業者參加，來台最高層級為安徽省文旅廳副廳長，預計來台5、6天，將在台灣進行踩線行程。

關於讓中共官員來台，政府是否釋出善意？陸委會發言人梁文傑表示，活動全名是「台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」，並不是只有「兩岸」，還有很多國家參加。對陸委會來講，基本上，參展商務活動都會歡迎，雖然有一些當地文旅局的官員，來台會去看台灣景點，這對中客團來台會有一些幫助，對這次旅展是樂觀其成。

針對陸委會日前調整旅行警示燈號，呼籲國人避免前往中港澳，卻又支持兩岸旅展是否自相矛盾？梁文傑回應，將旅遊燈號提升到橙色，這是政府的職責，知道有風險，就要坦白告知，如果一個地方有戰亂和發生疾病，就是有義務告知國人。至於中方派人來夏季旅展，與國人赴中旅遊部分，是讓國人自行評估風險，這兩者並不衝突。

梁文傑指出，這次來的是地方層級的旅行部門官員，陸委會並沒有規劃，要跟他們有特別的互動。

針對福州市旅遊協會結束「馬祖踩線考察團」行程後，政府對兩岸旅遊有無新的政策舉措？梁文傑說，馬祖踩線團之後，政府很早就宣布對中國遊客到馬祖、金門是採取開放態度，無論是自由行或團客。

梁文傑提及，疫情前，兩地往來交流頻繁，可以按照疫情前方式申請，也希望中方開放團客到金門、馬祖，但目前仍未收到申請。

關於有中共官員申請來台參加台北旅展被刷掉，梁文傑則說，一些官員申請時間較慢，因為有一定作業流程，有些官員確實沒有拿到准許，這是程序上的問題，我們已盡可能提供協助。

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