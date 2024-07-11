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國民黨：憲法法庭倉促訴訟 民進黨動用國家機器不顧法律正當程序

憲法法庭昨日針對立法院通過的國會擴權修法，召開暫時處分案準備程序庭，主張修法沒有違憲的藍、白兩黨立法院代表，被外界普遍認為表現不佳，但國民黨今日在官方臉書質疑憲法法庭倉促訴訟，而且民進黨動用國家機器，不顧法律正當程序。（截圖自國民黨臉書）

憲法法庭昨日針對立法院通過的國會擴權修法，召開暫時處分案準備程序庭，主張修法沒有違憲的藍、白兩黨立法院代表，被外界普遍認為表現不佳，但國民黨今日在官方臉書質疑憲法法庭倉促訴訟，而且民進黨動用國家機器，不顧法律正當程序。（截圖自國民黨臉書）

2024/07/11 17:12

〔記者施曉光／台北報導〕憲法法庭昨日針對立法院通過的國會擴權修法，召開暫時處分案準備程序庭，主張修法沒有違憲的藍、白兩黨立法院代表，被外界普遍認為表現不佳，但國民黨今日在官方臉書質疑憲法法庭倉促訴訟，而且民進黨動用國家機器，不顧法律正當程序。

國民黨表示，民進黨身為執政黨，屢次阻擋國會改革腳步，在行政院提出的覆議案遭否決後，就兵分四路聲請釋憲，憲法法庭倉促在昨日召開程序準備庭，討論暫時處分案。

國民黨批評，只要是民進黨要的，沒有人敢不行動，憲法法庭的訴訟效率令人瞠目結舌，反觀一般民眾的訴訟，則需要花不少時間等待，相比之下，民進黨能迅速推動自己需要的訴訟，公平何在？

此外，國民黨並羅列從6月28日憲法法庭網站公開受理民進黨立委柯建銘等51人聲請釋憲，到昨天下午憲法法庭召開準備程序，等一連串憲法法庭訴訟時間序，質疑監察院7月1日聲請釋憲，完全不知道有沒有經過審查，憲法法庭在7月3日就決定要在昨日審理，程序草率倉促，完全沒有顧慮正當法律程序的要求，該黨並呼籲賴清德總統與民進黨，不要再搞小動作，應以人民為念，還給台灣一個公平正義的環境，推動真正的國會改革，讓台灣民主更加健全。

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