鄭文燦案 凌濤：「快速通關」的總統府便箋多少成本？有無高層涉入？

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2024/07/11 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕前桃園市長鄭文燦涉嫌在華亞科技園區土地開發案中收賄，遭檢方聲押，傳出當年擔任總統府秘書長的吳釗燮曾函請行政院處理，並以總統府用牋致函告知華亞重劃區管理委員會重劃會主委廖俊松，國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑，一張「快速通關」的總統府便箋要多少成本？有無其他黨政高層涉入其中？

凌濤指出，重劃會出資500萬元，就打通工五（華亞科技園區），讓鄭文燦開綠燈，那一張快速通關的總統府便簽，其代價或成本又是多少？還有多少民進黨執政時期的總統府便箋，變成謀地集團的護身符、「通關文牒」？

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凌濤表示，行政院隨後快馬加鞭、百里加急，又要打點多少？會不會桃院（桃園地方法院）不願羈押的這一把火，是燒向民進黨黨政高層的一把野火？有沒有背後藏鏡人？涉貪集團還流露在外？有無其他黨政高層涉入其中？

他還說，檢院大鬥法，牽涉的恐怕是背後盤根錯節的結構關係，今天下午的羈押庭檢方是否再度釋出某些關鍵人等的證據，可能是羈押能否成功的決戰點。

民眾黨立委黃國昌昨也指本案並非鄭一人所能及，當時台塑集團顧問廖俊松曾向總統府陳情，時任秘書長吳釗燮馬上下條子交代行政院，行政院發言人陳世凱就曾反駁純屬刻意影射、無端羅織，政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

總統府發言人郭雅慧昨呼籲有心人士發言應先查證，對於刻意錯誤連結、不當影射的行徑深感遺憾，若有任何違法事證，歡迎各界提交司法嚴辦。

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