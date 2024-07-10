監督濫倒不手軟 苗縣議員陳光軒遭電話恐嚇「灌水泥」

縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒等事件不遺餘力。（圖由陳光軒提供）

2024/07/10 23:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒等環保事件不手軟，連非選區民眾都「慕名」找他陳情。不料，陳光軒於今（10）日晚間竟遭電話恐嚇，他已向警方報案處理。

「我被恐嚇了！」陳光軒今晚在臉書發文表示，「剛剛接到電話，一接通就一陣幹譙，然後對方報上姓名，說昨天是他叫人去跟蹤我的，問我為什麼要管他倒土，還說他會到我家去倒土、灌水泥……」。陳光軒已向轄區頭份警分局報案處理。

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陳光軒說，昨（9）日近中午時，他服務處接到一通無號碼又不願表示姓名的電話，指當下正有許多大車載土在頭份和新竹寶山交界處傾倒廢土；他立刻驅車前往了解，但僅發現數台空車從寶山往頭份方向出來，隨後他開車在附近隨處晃晃檢視了一下，發現有人在路旁拿著對講機東張西望，他認為有異，便停車在附近觀察了一下。

陳說，沒想到，在路邊那個人不久後就上了車，並駕車尾隨他，因為山路幾乎沒有其他車輛，他為了確認對方是不是在跟他，便刻意迴轉、停車測試對方的動向，結果對方也跟著迴轉、停車。

陳光軒說，而且不久後又加入另一輛車，兩車分別行駛在他的前後，一樣是「我迴轉他們就迴轉，我停車他們也停車」，他認為再這樣下去恐怕會有危險，且他的車上還有助理，他馬上撥打電話給頭份警分局長請求協助，沒多久由斗坪派出所所長親自到場，才協助他擺脫對方。

陳光軒說，警方也對其中一輛車進行盤查，但對方僅稱在路邊休息，也未多說明即離開。不料，他10日晚間就接到恐嚇電話。

民進黨苗栗縣議員陳光軒於10日晚間在臉書發文表示遭電話恐嚇。他已向警方報案處理。 （翻攝陳光軒臉書）

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