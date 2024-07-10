美參院國防授權法送全院審議 要求在台設緊急庫存

美國聯邦參議院軍事委員會8日將2025財政年度「國防授權法案」提交全院審議，條文內容包括支持台灣安全、抗衡中國，以及要求五角大廈為台灣設立區域緊急庫存。（歐新社資料照）

2024/07/10 22:45

〔中央社〕美國聯邦參議院軍事委員會8日正式將2025財政年度「國防授權法案」提交全院審議，條文內容包括支持台灣安全、抗衡中國，以及要求五角大廈為台灣設立區域緊急庫存。

美國之音（VOA）報導，2025財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）將提供9199億美元（約新台幣29兆9657億元）的國防預算。

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參院軍事委員會主席、民主黨參議員利德（Jack Reed）透過聲明敦促多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），盡快將法案交付院會表決。

利德表示：「參院軍委會發出跨黨派訊號，即我們必須恢復『用實力追求和平』。新侵略軸心及其威脅已來到我們身邊，我們沒有時間可以浪費。」

根據參院軍委會上個月公布的法案摘要，涉台條文要求美國國防部為在台灣設立區域緊急庫存擬定長期計畫，以及確保台灣與美國國防業戰略一致，以擴大全球防務生產，強化供應鏈安全及韌性，並滿足台灣的國防需求。

涉台條文內容包含，要求美國國防部長在明年3月1日前，就建立美台軍事創傷照護與研究夥伴關係聯繫台方適當官員；要求防長在法案生效後90天內，為在台灣設立區域緊急庫存提交長期計畫；考慮將台灣納為強化軍工業合作對象；要求防長在法案生效後180天內連繫台方適當官員，旨在提升「部署能力，為台灣軍隊和美國印太司令部共同行動提供構想」。

此外，法案也提到美國防長應持續加強與印太區域盟邦的同盟及夥伴關係，進一步強化美國抗衡中國的競爭優勢。其中包含加強美台夥伴關係，以增進台灣防衛能力，還有促進海峽兩岸和平。

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