批朱立倫試圖醜化分化綠營 賴瑞隆：秀下限只會讓人民更唾棄

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2024/07/10 19:07

〔記者謝君臨／台北報導〕針對桃園市前市長鄭文燦疑涉貪案、台南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，國民黨主席朱立倫今（10）日在中常會表示，其背後所牽涉的嚴重政治、商業利益勾結，都是社會所不允許。民進黨立委賴瑞隆則反批，朱不思如何改善國會亂象，試圖分化醜化民進黨，其心態及言行，再次凸顯是失格的在野黨主席。

對於鄭文燦案及林士傑案，朱立倫表示，讓大家感覺有如韓劇「政壇炫風」或「黑金風暴」，竟能在光天化日之下發生，背後所牽涉的嚴重政治、商業利益勾結，都是社會所不允許，卻真實的發生在民進黨執政多年後的今天，讓大家對司法信心產生懷疑。他並稱民進黨長期用司法鬥爭、政治鬥爭的方式對付在野黨。

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對此，賴瑞隆表示，朱立倫做為國會最大黨主席，不思如何改善國會亂象，提升台灣整體形象，還用宮廷政治鬥爭心態，說出刻意製造矛盾的惡質言論，試圖分化醜化民進黨，這種心態及言行，再次凸顯是失格的在野黨主席。

賴瑞隆指出，朱立倫的發言，顯然只是想掩飾國民黨國會荒腔走板的演出，從國會擴權被大法官打臉，到不顧民意反彈想強行通過沒收罷免權的法案，到國民黨立委王鴻薇等人在國會失控暴力攻擊行為，國民黨不深刻自我反省檢討，還試圖利用司法偵辦中的案件來刻意分化煽動，有這樣的國民黨主席，難怪台灣社會亂象不斷。

賴瑞隆呼籲朱立倫停止惡意分化攻擊執政黨，應拿出政黨主席該有的格調，約束自己及黨籍立委誇張混亂言行，秀下限的行徑只會讓台灣人民更加唾棄。

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