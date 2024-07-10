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林姿妙涉貪污案開庭 林羿伶作證曾要求測謊

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地院今天再度傳喚林姿妙等被告出庭。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地院今天再度傳喚林姿妙等被告出庭。（記者王峻祺攝）

2024/07/10 14:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地院今天再度傳喚林姿妙等被告出庭，被告之一的林姿妙女兒林羿伶轉證人，證稱沒有經手競選總部延長之事，檢方追問有無和被告、時任建設處代理處長吳朝琴見面談論1558地號農地農用一事，林回「沒有」並強調當時偵訊時曾要求測謊，以證清白。

宜蘭地院今天接續審理林姿妙等被告9人貪污案，釐清林姿妙等人是否以處理地主劉石純、陳正勳於羅東1558號農地免徵土地增值稅，無償換取98地號作為縣長及總統大選競總利益。

林羿伶今被告轉證人，由林姿妙辯方進行主詰問，證稱無經手競總延長之事，也沒有介入後續臨時建物使用期限修法，還自爆為此與出資搭建競總的被告楊吉雄「交惡」，一度鬧到讓立委傅崐萁來問「為何不支持韓國瑜選總統！」

檢方則提示林羿伶與羅東鎮長吳秋齡等人通訊譯文，針對1558號農地質問「沒有任何處理？」質疑林未擔任公職，卻和吳朝琴熟識，並追問2019年8月間2人是否有見面商量此事。林稱，是選舉期間向他請益政策白皮書而熟識，2019年8月間正值中元普度行程滿檔，沒有時間和吳會面，偵訊時有要求測謊，並已多次解釋。

法院今天傳喚地主劉石純、林羿伶及時任農業處農務科長吳東原等被告3名兼證人，其中劉石純在檢辯方的相互詰問下，針對釐清1558號農地與98地號土地是否有違法申請或裁處等問題，均陳訴因有遺傳性退化「幾乎忘記。」

林姿妙涉貪污案開庭，林羿伶被告轉證人，證稱偵訊時曾要求測謊。（資料照）

林姿妙涉貪污案開庭，林羿伶被告轉證人，證稱偵訊時曾要求測謊。（資料照）

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