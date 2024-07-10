洪申翰要求台馬海纜列關鍵設施 數發部次長嗆：2年評估一次現在沒答案

面對洪申翰質疑為何已要求把台馬海纜納入關鍵基礎設施（CI）17個月，數發部態度仍然曖昧曖昧。數發部次長闕河鳴說，「CI每兩年才評估一次，17個月沒有得到答案是正常的嘛」。（記者吳哲宇攝）

2024/07/10 14:36

〔記者吳哲宇／台北報導〕民進黨立委洪申翰重申要求把台馬海纜納入關鍵基礎設施（CI），並痛批為何各部會問了一輪，大家都同意應該納入，但現在只有數發部態度曖昧。對此數發部次長闕河鳴表示，核定的期程並不會因為立委或學者意見而有所提前，並反駁洪申翰「CI每兩年才評估一次，17個月沒有得到答案是正常的嘛」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

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洪申翰詢問，他過去17個月來持續詢問各部會，是否將台灣馬祖的海底電纜納入CI，各部會都同意應該納入，但現在只有數發部態度曖昧。對此數發部次長闕河鳴表示，基礎建設是否列入CI有幾個要件。

闕河鳴表示，「其他部會可能沒有數發部清楚」。例如台馬海纜與台金海纜，台馬海纜對他來說微波備援是充足的，但其他海纜被援不一定充足。

洪申翰反駁，戰時的微波頻寬可能移交給軍方，是否充足還有問號。闕河鳴說，軍方的微波跟數發部是分開的，雖然有部分海纜的確提供給軍方使用，但他無法對軍方的微波表達意見。是否納入CI，每年會依程序辦理。

洪申翰批，他17個月前已經質詢陳建仁前院長了，數發部評估是如何？闕河鳴說，台馬海纜正在通盤檢討，但無法承諾是否在下次就會列入CI，評估的程序會按照國土辦公室辦理。

洪申翰追問評估什麼時候會出現，闕河鳴說他不知道，要回去查。「CI每兩年才評估一次，17個月沒有得到答案是正常的嘛」、「我手上的資料就是這樣嘛」。

洪申翰反問，所以中共在執行聯合利劍圍堵馬祖的時候，數發部只能說兩年評估一次所以不知道？闕河鳴說，當初現聯合利劍或馬祖斷纜，我們馬上搬衛星過去。闕河鳴並稱，「馬上處理都無法接受的話」，語未畢隨即轉身下台。

對此召委馬文君立即糾正，「怎麼可以委員還在講，沒有完整說法就下台」闕河鳴說，「我們的態度就是馬上處理」。

對此洪申翰大聲說，「我不問了、不問了」，便因已過質詢時限憤而離席。他並於事後發佈新聞稿表示，當國內外專家和各部會，都針對台馬海纜未有妥善保護頻遭中國攻擊而提出示警，只有數發部還在平行時空，遲遲不重視防衛台馬海纜對於台灣國安的重要性，數發部的態度就是國安風險。

民進黨立委林楚茵質詢時也糾正闕河鳴態度，並請他再次說明。闕河鳴說，委員提出的意見是在兩次核定中間，數發部絕對重視立委意見，核定的期程並不會因為立委或學者意見而有所提前，因為程序有既定期程。

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