國土計畫說明會雲林登場 張麗善嗆：中央沒答覆不送3階審查

古坑舉辦雲林縣第一場國土計畫說明會，雲林縣長張麗善到場說明。（記者鄭旭凱攝）

2024/07/10 13:37

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國土計畫法預定在明年全面施行，但國土功能分區畫設讓農民擔心不已，雲林縣政府接連啟動20鄉鎮國土計畫說明會，9日晚間古坑首登場，雲林縣長張麗善表示，20場說明會要向民眾說明政策內容並蒐集地方意見轉達給中央，同時提出8大訴求及32項疑問，在中央沒給予答覆釐清前，縣府將不會提送雲林國土計畫第三階段至中央審查。

昨晚在古坑永光國小活動中心舉辦的第一場國土計畫說明會，吸引上百民眾到場聽講，農民相當擔心國土計畫法實施後農地價格崩跌，紛紛到場了解狀況。

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城鄉處處長林長造表示，縣政府配合中央政策，已於110年4月30日公告實施國土計畫第二階段「雲林縣國土計畫」，目前正在辦理國土計畫第三階段「雲林縣國土功能分區圖」制定，但農委會要求縣府將國土二階已劃為農2用地的1540公頃土地，重新調整為農1用地，且縣國土審議會過程中又有超過60案人民陳情，指出所屬土地不符合優良農地之條件，卻仍被劃為農1用地，縣府將提出符合本縣農業發展的相關調整原則，也希望中央能尊重地方的實際劃設需求。

張麗善表示，國土計畫法第二階段「雲林縣國土計畫」，雲林農1劃設6萬839公頃，面積全國最高，占比21.8%，更對雲林不公平，嚴重阻礙雲林農業升級及工商科技的發展，站在保護農民權益及農業發展立場，縣府針對國土計畫提出8大訴求及32項疑問，在中央還沒給予答覆釐清前，縣府將不會提送雲林國土計畫第三階段至中央審查。

雲林縣政府針對國土計畫8項訴求包括：

1.中央應將農1、農2（包含針對農1、農2補貼、農政資源投入）等差異，正式對外說清楚。

2.中央應正面回應本縣農業權主張，最好將農業權納入國土計畫法。

3.裁罰金額過高應調整。

4.檢舉制度應修改。

5.建蔽率、容積率差異應講清楚。

6.中央應尊重地方需求，第三階段縣國土計畫功能分區圖劃設，請中央同意依縣府版本的調整原則，來劃分國土功能分區。

7.請中央儘速將「鄉村地區整體規劃」納入國土計畫法。

8.農民原可個案變更，現5年才能通盤檢討一次，無即時變更機制下農民權益如何保障？

雲林縣一連20場國土計畫說明會的時間地點。（雲林縣政府提供）（記者鄭旭凱攝）

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