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藍控黃捷破壞門鎖 黃暐瀚：國民黨曾破壞門鎖甚至噴漆抗議

國民黨曾為了反對審查陳菊當監察院長天沒亮就破壞門鎖，闖進議場，還反鎖自囚，噴漆抗議。（資料照）

國民黨曾為了反對審查陳菊當監察院長天沒亮就破壞門鎖，闖進議場，還反鎖自囚，噴漆抗議。（資料照）

2024/07/10 12:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會8日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」。國民黨團指控民進黨立委黃捷清晨4時許破壞門鎖竊佔會議室，立法院長韓國瑜表示要查。對此政治評論員黃暐瀚表示，黃捷避開了破壞公物，但當時國民黨在立院少數時，也曾天沒亮就破壞門鎖，闖進議場，還反鎖自囚，噴漆抗議。

黃暐瀚在臉書PO文表示，部分網友對於他昨天評論黃捷事件說：「到底犯了什麼法？會受到什麼處罰？等得韓院長最後的決定」，感到不滿，他理解這些網友的不滿，他知道你們希望聽到的評論是：「黃捷就是賊！黃捷就是小偷、闖空門、一定要把她送辦」！因為他沒有這樣說，你們失望，他理解。

黃暐瀚指出，因為你們看來「茲事體大」的「犯罪」，我看來卻是「稀鬆平常」，過去國民黨在立院少數的時候，也曾為了反對審查陳菊當監察院長（2020年6月28日），天沒亮就破壞門鎖，闖進議場，還反鎖自囚，噴漆抗議。那時的國民黨，跟今天的黃捷，有什麼差別嗎？（黃捷甚至還很奇妙的，避開了破壞公物）

黃暐瀚直言，談論任何時事，都會有主觀的立場。但在主觀之外，別忘記「同標準、延續性、合邏輯」，要理解總有人，跟你的看法不同，還是那句話，黃捷開門事件，就等韓院長決定，該怎麼處置了。

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