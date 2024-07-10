中國海空加強壓迫台灣 2.5小時內多架中國軍艦越界

中國軍機今天上午異常越界，澎湖機場空軍戰機頻繁起降。（黃保財提供）

2024/07/10 12:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼中國海警船頻頻在海峽中線，騷擾澎湖籍漁船之後，今（10日）上午5時22分起至7時52分，大批中國軍機出海經西南空域、巴士海峽進入東南空域，2個半小時內光是台灣西南空域，我國軍機就緊急出動升空廣播驅離15次，中國海空方面步步進逼台灣，情況不容樂觀。

連日來中國海警船大舉出動，並將虛擬海峽中線數字密碼實體化，出現明確經緯度數字，越過海峽以西，就展開廣播驅離，雖然我國海巡署部署大型巡防艇在旁，雙方時常在海峽中線對峙，但中國海警船為海軍退役軍艦移交，雖然沒有重型武器，但鋼鐵外殼，比我國海巡艦艇玻璃纖維製外殼更為堅硬，若發生衝突後果不堪設想，被喻為中國第二海軍。

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隨著海面上局勢風雲詭譎，空中也屢傳中國軍機頻頻越界，今日上午更是大舉越界，我國空軍也緊急升空攔截，光在我國西南領空，就廣播驅離15次之多，並依照國防部指示，採取中英文廣播。中國軍機異常越界，並集中在澎湖所在的西南領空，外界預測與7月24日澎湖漢光演習實兵實彈演習有關。

針對中國海空步步進逼台灣西南領域，澎湖首當其衝，戰略位置日益重要，應重新檢討戰略部署，空軍天駒部隊已由夏季進駐，改為全天候進駐澎湖，捍衛西疆領空，澎湖駐軍應增派，設置新兵訓練營等，才能真正宣示及確保我國領土安全，捍衛台灣主權。

中國海警船接收海軍退役軍艦，發展成第二海軍概念。（澎湖海巡隊提供）

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