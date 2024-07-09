反核晚會聚集逾千人 高喊反對核電延役、拒絕草率修法

「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，9日晚間在立法院外舉行，參加反核晚會民眾拿著標語旗幟表達訴求。（記者王藝菘攝）

2024/07/09 21:10

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院教育文化委員會明（10）日將排審「核子反應器設施管制法」修法，為核電廠延役解套。全國廢核行動平台及台灣公民陣線今晚在立法院舉辦晚會，現場聚集逾一千人，高喊「反對核電延役，拒絕草率修法」，籲朝野立委正視核安及核廢問題。

北海岸反核行動聯盟代表江櫻梅表示，她是金山人，家離核電廠那麼近，好不容易盼到核一、核二廠進入除役期程，現在又喊核電延役，讓家住核電廠旁的居民相當擔憂；並提到美國麻省理工學院核工博士卓鴻年曾直言，台灣地震頻繁、人口密度高，根本不適合發展核電，準時除役已是最低限度要求。

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台灣環保聯盟北海岸分會前會長許富雄，現年80歲、反核超過40年，他表示北海岸鄰近的核一、二廠所存放的核廢料至今無處可放，對地方來說核安是最大的疑慮，侯友宜擔任新北市長時，對核廢料就已束手無策，無法好好處置。如今國民黨仍為了選舉喊要使用核能，怎麼對得起核電廠附近鄉親。

環境律師詹順貴則提到，和碩董事長童子賢，同時也是民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長，近期頻頻發表擁核言論，擁核同時也抹煞執政黨過去8年的再生能源政策，且提到的很多電力數據不正確，已經到需要事實查核的地步；而前中研院院長李遠哲公開力挺童子賢的核電言論，批評「兩人都不是走在正確的道路上。」

晚會現場也邀請到今年金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈（Panai Kusui）表演，巴奈提到，自己曾在2013年在全台舉辦50場反核巡演，以為現在已經要廢核，可以不用再唱《給孩子們非核家園》，「沒想到現在又說核三要延役」，接著引領全場大合唱、高唱非核家園。

「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，9日晚間在立法院外舉行。（記者王藝菘攝）

「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，會中歌手巴奈帶領參加民眾，一同唱反核歌曲。（記者王藝菘攝）

「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，9日晚間在立法院外舉行，參加反核晚會民眾拿著標語旗幟表達訴求。（記者王藝菘攝）

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