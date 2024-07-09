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結束立院總質詢 卓榮泰：經濟發展、強化資安雙主軸展開重大建設

行政院長卓榮泰（中）9日赴立法院施政方針報告及備詢，總質詢全部結束後，桌榮泰在民進黨立法院黨團總召柯建銘（右二）等綠委陪同下等，揮手向在場媒體致意。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰（中）9日赴立法院施政方針報告及備詢，總質詢全部結束後，桌榮泰在民進黨立法院黨團總召柯建銘（右二）等綠委陪同下等，揮手向在場媒體致意。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 17:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天在立法院結束施政方報告質詢並發表感言。他表示，行政院未來會以經濟發展、強化資安雙主軸來開始國家的重大建設。

卓榮泰表示，很感謝各位委員先進在質詢的過程當中，對行政院提出了很多寶貴的意見跟指教，這個都是未來貴我兩院，要共同遵循、努力的方向，創造對人民最大的福祉，這一點再度深深的表示感謝。

卓榮泰表示，至於在備詢當中若干不及答覆的部分，他也請各部會首長能夠用書面詳實的跟各委員先進，來提出一一詳盡的報告。

卓榮泰表示，未來大家還有更多的工作要共同努力，在結束了總質詢之後，行政院會以兩個雙主軸來開始國家的重大建設，一個就是經濟發展，一個就是強化資安。

卓榮泰說，經濟發展的過程當中，本月就會召開第一次的經濟發展委員會，行政院會從創新經濟，均衡台灣，以及包容成長三個主題，全面的開始全面推動；在強化資安的過程當中，行政院會從打詐、掃黑、肅貪、反毒強力的執行。

卓榮泰表示，打詐的過程在過去一段時間，已經看了相當多在相關部會執行的效果，希望所有的這個守護神能夠一併發揮更大強大的力量，讓打詐工作讓人民能夠感到心安。

至於在掃黑、肅貪、反毒，卓榮泰說，行政院在6月25日已經展開了第一波的靖平專案，內容針對綠能肅貪掃黑，做全面性的檢查跟防堵，那麼從今天開始，全國同步的掃黑，及肅貪行動也已經展開。

卓榮泰強調，反黑、掃黑跟肅貪，是人民檢視政府的唯一標準，行政院在掃黑跟肅貪的過程當中，不容許有任何突發的事情，所以這個部分，我們希望能夠，全面地展開，在肅貪跟掃黑，絕對不留情面，也絕對沒有上限。

卓榮泰表示，在肅貪跟掃毒當中，行政院也一定的要讓大家知道，沒有人可以僥倖得逞，也沒有在這裡有任何的模糊空間，這是我們再次的強調。

卓榮泰最後表示，未來希望貴我兩院，繼續在國家安全、社會安定，跟人民安心的工作上，能夠繼續的工作，下個會期，大院裡面還有對於行政院，未來國家的總預算，以及若干重大的法案，還要繼續地拜託大家，一併的支持，當然還有其他的人事同意權，我們期待我們共同在為許多人民所關切期待的法案，及預算，能夠在適時的時間裡通過。

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