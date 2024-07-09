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中國三無船繳清30萬放船放人 遭扣澎湖漁船台籍船員至今無法聯繫

澎湖海巡隊上月23日查扣中國三無船，繳納30萬元罰金後放人放船。（澎湖海巡隊提供資料照片）

澎湖海巡隊上月23日查扣中國三無船，繳納30萬元罰金後放人放船。（澎湖海巡隊提供資料照片）

2024/07/09 16:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6月23日澎湖海巡隊在花嶼外海查扣的中國「三無」漁船，今（9）日繳清30萬罰鍰後放船放人，放行速度之快及最低罰金，被外界視為台灣釋出「善意」，希望中國當局對等對待7月2日遭扣的澎湖大進滿88號漁船，但船東與家屬擔憂，事發至今船上2名台籍船員，都訊息全無，無法與家屬通話報平安。

中國自5月1日12時至8月16日12時，實施海洋伏季休漁制度，各種捕魚船隻禁止出入港，導致「三無」（無船籍、無船名、無船舶證書）漁船，四處在公海流浪，不時越界澎湖海域作業，上月23日在澎湖花嶼海域遭海巡隊登檢押返，船上約100公斤漁獲全數海拋，船上4人帶回澎湖留置調查。

經過16天，中國船東繳清罰鍰30萬元，今日下午2時放人放船並驅離。以往遭查扣中國越界漁船，留置天數往往超過20天，甚至長達30天，此次僅16天，罰金又是最低30萬元，外界認為跟7月2日發生澎湖漁船遭中國押回事件有關，是刻意向中國釋出善意。

但熟悉內情的海巡人士表示，今年1月也有10餘天扣留放船放人先例，依照調查進度而行；至於罰鍰則因該艘漁船不到10噸，罰鍰30萬元。相對台灣明快處理，但澎湖籍漁船「大進滿88號」2名台籍船員遭扣，至今仍未與家屬聯繫，因洪姓船長有慢性病，必須長期服藥，讓家屬相當擔心。同時大號漁船中國依「非法捕撈水產品罪」刑事拘留，最重可判3年以下徒刑，更讓家屬及船東擔心不已。

澎湖漁船在七美西南海域作業，時常碰到中國三無船。（漁民提供）

澎湖漁船在七美西南海域作業，時常碰到中國三無船。（漁民提供）

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