警政署：全國防空避難所可容5千萬餘人 標示牌皆已更新
〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，目前全國防空避難處所共有8萬3863處，總容量可以容納5514萬8250人，依容量除於人口供需比為2.31，避難處所數量充足。
林國華說明警政服務APP使用方式，民眾可運用現地導航和全國查詢兩種方式來找尋避難處所。在現地導航部分，如果個人想查詢時，先開啟定位功能、點入地圖，即可找尋防空疏散避難處所；全國查詢的部分，可在警政署官網防空避難專區，搜尋到全國各縣市的防空疏散避難處所設施，每個點位都會跳出視窗，顯示避難處所的位置跟可以容納的人數等相關資訊。
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林國華說，警政署也結合全民國防應變手冊製作避難中英文的指引，指引民眾當防空警報響起時，在室內室外空曠地區和車上如何採取避難；避難所標示牌須具有三種特色，首先結合警政服務APP的圖示；具有中英文的顯示；以及具有方向指引的標示。
林國華指出，標示牌都會設置在門牌的旁邊，或者是出入口的明顯處。常見的地點例如大樓地下室、捷運、學校，或者是地下停車場等地下空間。
林國華表示，警政署結合國防部空中威脅告警國家級警報簡訊連結，當民眾收到國防部發送的告警簡訊內容時，會附上一段連結，民眾只要開啟定位功能，並點選簡訊連結，就可以不需要再選擇避難的縣市，直接能進入所在地的防空避難設施，大幅節省了民眾操作手機的時間。
媒體詢問，去年警政署報告萬安演習防空指引APP時，就被詬病防空避難所標示，恐容易被日曬雨淋風吹而損壞遺失，當時曾說會依各縣市預算推動護貝或壓克力板更新，詢問今年進度。
林國華表示，警政署去年底前已督請各縣市政府警察局全面更新標示牌，並配合各地方政府預算，以護貝式材質為主，壓克力則因預算較高，需視各地方政府預算而定。目前全國的標示牌都是新式標示牌，具防水防曬能力，若因風吹脫落或褪色，會持續要求各縣市警察局持續視察，保持堪用狀態。