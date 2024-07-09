警政署：全國防空避難所可容5千萬餘人 標示牌皆已更新

警政署民防指揮管制所副所長林國華今日報告萬安演習防空避難所系統。（圖片擷取自國防部Youtube）

2024/07/09 13:23

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，目前全國防空避難處所共有8萬3863處，總容量可以容納5514萬8250人，依容量除於人口供需比為2.31，避難處所數量充足。

林國華說明警政服務APP使用方式，民眾可運用現地導航和全國查詢兩種方式來找尋避難處所。在現地導航部分，如果個人想查詢時，先開啟定位功能、點入地圖，即可找尋防空疏散避難處所；全國查詢的部分，可在警政署官網防空避難專區，搜尋到全國各縣市的防空疏散避難處所設施，每個點位都會跳出視窗，顯示避難處所的位置跟可以容納的人數等相關資訊。

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林國華說，警政署也結合全民國防應變手冊製作避難中英文的指引，指引民眾當防空警報響起時，在室內室外空曠地區和車上如何採取避難；避難所標示牌須具有三種特色，首先結合警政服務APP的圖示；具有中英文的顯示；以及具有方向指引的標示。

林國華指出，標示牌都會設置在門牌的旁邊，或者是出入口的明顯處。常見的地點例如大樓地下室、捷運、學校，或者是地下停車場等地下空間。

林國華表示，警政署結合國防部空中威脅告警國家級警報簡訊連結，當民眾收到國防部發送的告警簡訊內容時，會附上一段連結，民眾只要開啟定位功能，並點選簡訊連結，就可以不需要再選擇避難的縣市，直接能進入所在地的防空避難設施，大幅節省了民眾操作手機的時間。

媒體詢問，去年警政署報告萬安演習防空指引APP時，就被詬病防空避難所標示，恐容易被日曬雨淋風吹而損壞遺失，當時曾說會依各縣市預算推動護貝或壓克力板更新，詢問今年進度。

林國華表示，警政署去年底前已督請各縣市政府警察局全面更新標示牌，並配合各地方政府預算，以護貝式材質為主，壓克力則因預算較高，需視各地方政府預算而定。目前全國的標示牌都是新式標示牌，具防水防曬能力，若因風吹脫落或褪色，會持續要求各縣市警察局持續視察，保持堪用狀態。

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