遭控破壞門鎖闖入會議室 黃捷反擊藍營：比你們認真勤奮剛好而已

對於遭國民黨團指控破壞門鎖進入會議室，民進黨立委黃捷發布門鎖照反擊，強調「我沒有帶鎖匠，也沒有萬用鑰匙，更沒有破壞公物，是合法、合規的進到會議室上班。」（黃捷提供）

2024/07/08 16:08

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠一早就爆發肢體衝突。對於國民黨團發布監視器畫面，指控民進黨立委黃捷清晨4時許破壞門鎖闖入紅樓202會議室，黃捷稍早發布門鎖照反擊，強調「我沒有帶鎖匠，也沒有萬用鑰匙，更沒有破壞公物，是合法、合規的進到會議室上班。」

國民黨團書記長洪孟楷指控，從監視器影片可看到，今日凌晨4點多，黃捷率先破壞會議室門鎖，5點多民進黨立委鍾佳濱也闖入，都是以破壞門把的方式強行進入，6點國民黨團甲級動員到走廊，發現黃、鍾已在裡面，證明民進黨當家鬧事、破壞公務，立委帶頭違法，讓國人看清楚執政黨的嘴臉。

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對此，黃捷稍早發布門鎖照反擊，強調：「我合法合規進到會議室上班、（國民黨團總召）傅崐萁還稱讚我多才多藝；國民黨公布我開門的監視器畫面，剛好證明你們都在造謠。哪來的鎖匠？哪來的破壞門鎖？國民黨現在是指控我太早上班嗎？」

黃捷表示：「事實證明，我沒有帶鎖匠，也沒有萬用鑰匙，更沒有破壞公物，是合法、合規的進到會議室上班。為了阻擋你們惡意提高罷免門檻，比你們認真勤奮，也是剛好而已。與其檢討認真上班的人，該譴責的是咬人、揍人、踹人的暴力份子。」

黃捷指出，影片都公布了，傅崐萁及國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、洪孟楷的臉被打的超腫。「不過，傅崐萁剛改口稱讚我多才多藝；確實，面對認真、守法又有才華的立委，國民黨卻充斥著炒股經濟犯、性騷犯和詐騙嫌疑人，真的應該自慚形穢。」

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