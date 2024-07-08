屏縣長治鄉長補選4搶1 今抽號次、7/27投票

長治鄉長補選號次抽籤，邱佳娟（左起至右）抽中3號、邱炬峰2號、陳琮賀4號。（記者羅欣貞攝）

2024/07/08 12:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕4搶1競爭激烈的屏東縣長治鄉長補選，今天（8日）進行號次抽籤，4名選將均親自出席，抽籤結果為：1號吳亮慶、2號邱炬峰、3號邱佳娟，4號陳琮賀。此次補選將於本月（7月）27日投票。

今天號次抽籤進行過程，先由無黨籍陳琮賀抽，他雖然親自出席，但由兒子陳東聖代替他抽籤，抽到4號，抽完之後表示，此次清清白白參選，當選絕對也是清清廉廉做事，清廉即是參選宗旨。

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接著抽籤的無黨籍吳亮慶抽中1號；吳亮慶表示，「一路領先！」台下支持者也高喊「一定當選！」

第3位由民進黨徵召的邱佳娟抽籤，邱佳娟抽到3號，台下支持者隨即高喊「票投邱佳娟，長治很OK，佳倍用心福利清新！」

最後由國民黨徵召的邱炬峰抽籤，他抽到2號，並表示「2號邱炬峰，好事成雙，一定跟上，風華長治！」。

屏東縣原長治鄉長古佳川因涉貪污罪一審遭判刑，停職期間提出辭呈，因所餘任期超過2年以上，鄉長須進行補選。

此次補選戰況激烈，民進黨徵召3屆鄉民代表邱佳娟參加補選，38歲的她是4名候選人中最年輕的，也是唯一的女性；今天號次一出爐，邱佳娟便馬不停蹄展開車隊掃街拜票，在宣傳車上加上號次，沿路爭取選票力求勝選，沿途不少民眾熱情支持，豎起3號OK手勢。

邱佳娟表示，她要的很簡單，就是還給大家一個清新、乾淨、有希望的長治，大家不再只能含淚投票，然後投完沒2年又要再補選，長治真的不能再補選。

此外，當過6屆縣議員的無黨籍吳亮慶，選舉無敗績，因本屆議員選舉當選無效，遭法院判決確定解職，如今轉而投入長治鄉長補選。

國民黨則徵召擔任5屆鄉民代表的邱炬峰參選，這是他第3次競選長治鄉長。

另外，此次還有無黨籍陳琮賀投入補選。

無黨籍吳亮慶抽中1號。（記者羅欣貞攝）

民進黨邱佳娟抽中3號。（記者羅欣貞攝）

民進黨邱佳娟展開車隊遊行。（記者羅欣貞攝）

無黨籍吳亮慶抽籤後展開車隊遊行。（記者羅欣貞攝）

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