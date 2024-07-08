江和樹指柯文哲不選台中市長會支持江啟臣 何欣純不予置評、江：一起加油

有意參選台中市長的何欣純（左二）與江啟臣（右三）同框會勘。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/08 12:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有意參選台中市長民進黨立委何欣純今天會勘捷運路網，跟另一位也有意要參選的國民黨籍立法院副院長江啟臣同框，何欣純表示歡迎，因為建設不分藍綠，江啟臣表示，關心在地建設，不分政黨之間；至於民眾黨市議員江和樹說若柯文哲不選台中市長，會支持江啟臣，何欣純表示不予置評，江啟臣表示，大家一起加油。

中捷橘線可行性評估交通部已審查通過，因橘線及藍線站體銜接問題，審查委員有意見，因此立法院交通委員會委員何欣純邀請立委到台中火車站會勘，而副院長江啟臣、立委黃健豪及多位市議員都到場關心；因何欣純及江啟臣兩人都有意參選台中市長，受到媒體詢問兩人都在台中市各區走透透，是否為選戰準備？

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何欣純表示，她到每個地方去聽取市民的心聲、建議，為大台中的進步加油，會要求中央支持台中的發展，對於江啟臣也來參加考察，她表示，重大建設不分藍綠，黃健豪也有來，歡迎江來助一臂之力。

至於江和樹有提到，如果柯文哲不選，民眾黨會考慮支持江啟臣，對此，何欣純則表示，別的黨的考量、策略、決定，她都不予置評，也沒辦法得知，最後的決定在台中市民，是在人民。

對於藍白合是否順利，還是會有阻礙？何欣純表示，現在還不知道，很難預測未來的事情有無限可能、變化，靜觀其變。

江啟臣受訪則表示，關心在地建設，不同政黨之間，只要相互合作，都樂觀其成，此時此刻把自己份內做好，把自己份內做好才是對選民交代。

至於今天跟何欣純同框，江啟臣則表示，他常跟何欣純同框，台中不大，大家很常會遇到，大家都關心台中未來的發展。

對於江和樹表示若柯文哲不選台中市長會考慮支持江啟臣？江啟臣表示，大家一起加油，他跟江和樹也不錯，前一陣子才吃飯；政黨就是大家能合作地方要合作，選民所期待應該要努力去做，政黨要設法合作去做好選民的期待。

獲江和樹支持？江啟臣表示，大家一起加油。（記者蘇金鳳攝）

江和樹支持江啟臣？欣純表示，不予置評。（記者蘇金鳳攝）

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