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藍白推罷免須附身分證影本 洪申翰：以詐騙集團立場修法？

立法院內政委員會今天續審選罷法修正草案，朝野立委一早爆發多起衝突。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會今天續審選罷法修正草案，朝野立委一早爆發多起衝突。（記者塗建榮攝）

2024/07/08 12:26

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」。對於國民黨團、民眾黨團指出，為了讓連署更嚴謹，要求「罷免連署需附身分證正反影本」，民進黨團副幹事長洪申翰怒批：「假的！」並指這只會造成兩個結果，一是成為個資外洩和詐騙集團的天堂；一是民眾怕個資外洩和被詐騙，因而不敢參與連署。

內政委員會今續審「選罷法修正草案」，綠營一早搶攻主席台杯葛，朝野立委隨之爆發多次衝突。繼國民黨立委王鴻薇毆打民進黨立委林楚茵後，藍委陳玉珍又1人開打5名綠委，並撕毀綠委所攜帶的議事資料看板。

對於藍白聲稱，為讓連署更嚴謹，要求「罷免連署需附身分證正反影本」。洪申翰怒批：「假的！」他強調，修法要罷免連署附身分證影本，最終只有兩個結果，一是讓罷免連署成為個資外洩和詐騙集團的天堂；另一是民眾怕個資外洩和被詐騙，所以就不敢參與連署，讓罷免死於連署階段。這還是在閹割公民權。

洪申翰質疑：「誰能夠保證，一份有附身分證影本的連署書，簽出去後，在各個遞交的環節，絕不會被複印更多影本外流出去？甚至落到詐騙集團手上？詐騙集團會不會刻意以連署為名，來騙數以千計、萬計的身分證正反影本？全台灣的詐騙集團，看到這個修法草案，真的是做夢也會笑。」

洪申翰指出，事實上，在2019年行政院提出「公民投票法」修法，行政院一開始的草案，也包含在連署時要附上身分證影本。當時在野黨和公民社會就高度質疑，這個做法會導致個資外洩，有侵犯人權疑慮，因此，行政院和民進黨最後也從善如流，在最終三讀的版本將此項刪除。

他說，但，現在藍白擔心自己人面臨罷免，就又要把這個嚴重個資外洩風險的作法，再加回來了！2019年當年各界對這個做法的疑慮，全都隻字不提了！「所以，這是為了讓連署更嚴謹？少胡扯了。這個做法，只是讓公民對連署的個資風險感到恐懼，進而不願連署而已。這就是對罷免連署「假嚴謹，真摧毀」。

洪申翰表示，這不只是提高罷免連署作業的困難度，更是讓民眾對連署的個資風險，充滿疑慮，摧毀對罷免連署的信任，進而把人民的罷免公民權，直接狙殺在連署階段。這甚至不用粗魯地，去提高罷免的連署同意票門檻。所以，民眾黨本身說不贊成「提高罷免門檻」，「這就是一個非常工於心計的詐騙話術！」

他也諷刺地說，當然，也不能排除，因為民眾黨主席柯文哲、國民黨立委徐巧芯已經被票選公認為「本身愛詐騙」的冠、亞軍，所以，「藍白真的把自己當作詐騙集團的立場來修法？」

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