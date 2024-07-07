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選罷法修法明再戰 洪孟楷：當家鬧事要負起完全政治責任

立法院內政委員會4日排審「選罷法」，不過民進黨團發動甲動佔領主席台，遲遲無法開會。國民黨團上午舉行記者會，國民黨團書記長洪孟楷（右3）抨擊民進黨當家鬧事佔主席台、忽視選罷法修法的原住民權益、搶奪議事人員資料。（資料照）

立法院內政委員會4日排審「選罷法」，不過民進黨團發動甲動佔領主席台，遲遲無法開會。國民黨團上午舉行記者會，國民黨團書記長洪孟楷（右3）抨擊民進黨當家鬧事佔主席台、忽視選罷法修法的原住民權益、搶奪議事人員資料。（資料照）

2024/07/07 15:15

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會明日繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨團書記長洪孟楷表示，盼本於議事規則、就事論事的開會，國民黨團絕不容許民進黨團還要惡意暴力杯葛，甚至傷害到議事人員的人身安全，當家鬧事要負起完全的政治責任。

立法院內政委員會4日排審國民黨立委提案的選罷法修正草案，聚焦增加罷免難度。民進黨立委在會議開始前攻占主席台，力阻爭議法案，國民黨立委反批沒收討論。議事空轉一上午後，會議主席、無黨籍召委高金素梅下午欲更換會議室未成，隨後宣布散會。朝野將於8日再戰。

洪孟楷指出，上週民進黨團當家鬧事，軟禁及搶奪議事人員手上的資料，這些都是過去不曾看見的事，過去立委間再怎麼樣的攻防，絕不會波及議事、工作人員，但民進黨團上週已經觸法的相關舉動，還要當家鬧事多久？

洪孟楷表示，明日會本於議事規則，就事論事的要求開會，如果民進黨團還要惡意暴力杯葛，甚至傷害到議事人員的人身安全，國民黨團絕不容許，希望能理性的溝通討論。

洪孟楷說，之前立法院職權行使法修法時，民進黨團稱沒有討論、沒有民主，但現在不討論的是民進黨團，想要討論、逐條審查來好好就事論事的是國民黨、民眾黨，再次呼籲明天一定要理性看待，尤其高金素梅身體狀況才剛出院，要尊重立委的身體狀況，好好就議事規則來進行攻防。

洪孟楷表示，若有人想率先用暴力衝突來破壞議事規則，當家鬧事要負起完全的政治責任，這是國民黨團過去到現在一貫的初衷，也要讓國人清楚明白看到，到底是誰在率先當家鬧事。

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