看牙醫被請求反映高虹安一件事 林志潔：政治人物不要辜負選票

陽明交大法律學者林志潔提到，她去看牙醫竟被要求轉達牙醫師心聲，就是請市長高虹安不要再唱歌了，讓林志潔有感而發提到，政治人物真的要做好本份工作，不要辜負選票。（資料照）

2024/07/06 17:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大法律學者林志潔在臉書發文提到，她去看牙醫時，原本擔心被認出，還特地找了不認識的牙醫師，沒想到牙醫師一臉就認出她，在治療後希望她能協助反映一件事，林志潔原以為是要討論法律或陳情市政問題，沒想到牙醫師對她說，可不可以幫忙反映「麻煩市長高虹安在造訪牙醫師的宴會時，不要再唱歌了」，並強調多數牙醫師並沒有期待她唱歌，只期待她好好做市政。

林志潔聽到牙醫師這樣的心聲，也感嘆，希望政治人物或是民意代表和縣市首長，能體會並落實人民的期待，其實市民的心願很簡單，就是希望民代或縣市首長能做好本份的事，不要辜負選民選票的期待。

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林志潔發文提到，因去看牙醫，之後要有一連串治療程序，很感謝牙醫師專業又有耐心的說明與治療，她原本特別找不認識的牙醫師治療，沒想到牙醫師一眼就認出她，而且風趣又幽默，在治療後卻笑著說「可以麻煩你幫忙反應一件事嗎？」

林志潔本以為是要討論法律或陳情市政問題，結果不是。牙醫生說，麻煩高虹安造訪牙醫師的宴會時，可以不要再唱歌了好嗎？她每次都說：「相信大家都很期待我的歌聲吧！」但其實沒有，大家期待的是市長好好做市政。

林志潔聽到後，也提到她會找機會反映一下市民心聲，希望民意代表和縣市首長，都能體會並落實人民的期待，其實市民的心願很簡單，期待也很單純，就是希望縣市長好好做好本份的工作，不要辜負選民的選票。

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