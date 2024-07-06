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民進黨喊話雲林弊案快查 張麗善：問心無愧全力配合

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

2024/07/06 10:27

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣無黨籍議長黃凱涉向綠能廠商收賄遭羈押禁見，民進黨昨表示，藍白宣稱通過國會濫權法要查弊案，雲林縣府就有現成，趕快組成調查小組，請張麗善出席聽證會。對此張麗善今早受訪說，無論聽證會或是調查權，一切都是攤在陽光下，問心無愧，如真成立也會全力配合。

張麗善說，縣府一切都是依法行政、秉公處理，縣府同仁沒有任何不法，也嚴格要求。不只要肅貪，還要廉政處理所有公共事務，因此對縣府同仁們有信心。現在已經進入所有的司法程序，也盼勿枉勿縱。

張麗善強調，有任何說要聽證會或是要調查，她問心無愧，所有事情都攤在陽光下，如真正成立調查小組，將會全力配合。

至於黃凱一事，張麗善表示感到遺憾且難過，但事實到底如何仍待釐清，不要未審先判，先給議長定罪。她說，黃議長一直對雲林縣政府各項事務非常支持；至於建設處長李俊興也是非常認真負責的，所有議員對於各局處有任何資料索取，當然都會全力的提供，這個是本於職責。

張麗善表示「沒有什麼施壓的問題」，一切都是依法行政，只要合法都全力支持，如果違法一定無法配合，從上任到現在 一直都是如此。

新北檢調調查，連姓業者等人在2020年間，為使光電廠商國金能源公司，順利取得台西鄉太陽光電發電廠營業執照，行賄時任議員的黃凱；黃則涉利用職權，協助業者進行取得縣府核發發電廠籌設同意函作業，並設立人頭公司收受賄款等；至於李俊興，則涉嫌洩漏縣府審核業者申請電廠內部文件給黃凱。

前天新北地檢帶隊南下，查扣上百萬現金、名車、名錶等，昨新北地院裁定黃凱羈押禁見2月，李俊興20萬元交保、國金5名幕後合力經營者、黃凱家人與人頭公司員工，各以20萬到限制住居不等方式交保；另有包括3名縣府員工在內的6名被告請回。

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