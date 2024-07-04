中國海警船大舉出動嗆我漁船 揭仲：建議可武裝護航

中國海警船不僅在東海及南海強硬執法，近期更將觸角伸及我離島周遭。（歐新社資料照）

2024/07/04 10:26

〔記者吳哲宇／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日在金門附近海域作業時，遭中共海警船登檢，並將船上6人押回福建。昨晚間更大舉出動，掃蕩金門角海域附近作業的我國漁船，並廣播恐嚇我國漁民。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，中共海警的行動，不排除是要消除中共對台灣海峽「法律戰」論述中，目前還存在之「法不及台灣民眾」的「身分空白」。

揭仲強調，倘若如此，中共海警未來不但可能繼續對台灣漁船下手，受國軍雇用、執行外離島物資運補與人員交通的軍租商船，也可能成為中共海上執法單位的目標，建議國安團隊盡快沙盤推演，預先備好應變措施，甚至包括武裝護航。

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揭仲說，前年6月13日，時任中共外交部發言人的汪文斌於中共外交部例行記者會中，公開表示「根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，臺灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對臺灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。這段發言，就成為日後中共對台灣海峽之「法律戰」的主要論述。

揭仲解釋，但要落實此一論述，則中共在對臺灣海峽的「主權、主權權利和管轄權」上，還存在若干「地理區域」和「身份」上的空白地帶；前者包括海峽中線以東，與我方在金門、馬祖、烏坵、東引周邊所劃設的禁限制水域，後者則包括台灣漁民與受國軍雇用，從事外離島駐軍運補與人員運輸的軍租商船。

揭仲說，在中共先後採取行動，片面推翻其官方船艦不進入我金門、烏坵、東引禁限制水域默契、清除中共管轄權與執法權在前述外離島的「地理空白」後；中共海警7月2日晚間，於不聞不問長達17年後，突然對在中共所頒佈之伏季休漁期內，於中共領海範圍內作業之台灣漁船採取行動，不排除是有計畫的行為，藉此宣示今後中共執法單位對台灣船舶在相關水域違反其國內法行為，不再採取網開一面的特殊對待，而是視同大陸船舶，依照中共國內法的規定與程序處理，清除中共對台灣海峽在管轄權甚至執法權上的「身份空白」，以具體行動支持其法律戰訴求。

揭仲指出，若中共海警7月2日扣押我國漁船的行動，是消除中共執法管轄「身份空白」之計畫性行動；則受國軍雇用、對位在中共宣稱領海範圍內，由國軍駐守之外離島，包括金門、馬祖、東引、烏坵，執行人員運輸與物資運補的軍租商船、甚至國軍登陸艇，理論上就有可能成為中共海上執法單位取締違反其國內法行為的對象。

揭仲呼籲國防部與國安單位應未雨綢繆，針對各種可能發生的情境進行沙盤推演，預先備好應變措施，甚至包括武裝護航。

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