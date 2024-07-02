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蕭美琴出席AIT國慶酒會 強調台灣致力維護台海和平

美國在台協會（AIT）今日晚間於台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會。副總統蕭美琴以主賓身份出席，並於致詞時引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」。（美國在台協會提供）

美國在台協會（AIT）今日晚間於台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會。副總統蕭美琴以主賓身份出席，並於致詞時引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」。（美國在台協會提供）

2024/07/02 20:05

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）今日晚間於台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會。副總統蕭美琴以主賓身份出席，並於致詞時引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」，強調台灣政府將致力深化各項合作，以維護台海和平穩定，這不僅對台灣很重要，對全世界亦同。

蕭美琴表示，台灣今年透過總統與國會的選舉，證明了自身活躍且堅韌的民主，自由民主已成為台灣認同的重要元素與台美關係的基石。

蕭美琴說，去年通過的「台美21世紀貿易倡議」，讓雙邊的企業與人民變得更加緊密，目前台美雙方正在進行第二階段協商，盼能進一步擴大協議規模，此外，台灣也希望朝向解決雙重課稅等問題前進，讓彼此關係更加密不可分。

此外，蕭美琴也特別感謝美方透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台，讓台灣與日本、澳洲等盟友共享專業知識與經驗，解決氣候變遷、網路安全、女性賦權等許多複雜的全球性挑戰，她認為，這證明了台美穩固的關係也對世界有益，身為美國的堅實夥伴，台灣將持續成為世界上的良善力量。

蕭美琴也感謝在台灣面臨軍事脅迫時，美國在「台灣關係法」的架構下，支援台灣強化防衛能力，台灣感謝美國兩黨對和平與穩定的承諾。

最後，蕭美琴也引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」，台灣政府將致力深化各項合作，以維護台海和平穩定，這不僅對台灣很重要，對全世界亦同。

立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、民進黨秘書長林右昌、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、台中市長盧秀燕等人皆受邀出席，其中朱立倫與柯文哲在簡短與孫曉雅致意後，先行離去。

美國在台協會（AIT）今日晚間於台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會。副總統蕭美琴以主賓身份出席，並於致詞時引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」。（記者黃靖媗攝）

美國在台協會（AIT）今日晚間於台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會。副總統蕭美琴以主賓身份出席，並於致詞時引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」。（記者黃靖媗攝）

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