駐日處辦賴蕭就職酒會 日多名重量級議員出席

駐日代表處20日舉辦正副總統就職慶祝酒會，讓無法訪台參加就職典禮的日本政商界人士沾喜氣，結果包括日本台灣交流協會會長大橋光夫（前排左4）和日華懇幹事長萩生田光一（前排右4）等多名人士出席。（記者林翠儀攝）

2024/05/20 21:58

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕駐日代表處今晚舉辦酒會慶祝賴清德總統與蕭美琴副總統就職，日本台灣交流協會會長大橋光夫、日華議員懇談會幹事長萩生田光一等多名跨黨派國會議員及多名駐日外國使節參加。謝長廷在致詞時表示，台灣的民主歷史雖然尚短，但總統是透過選舉直接選出，國民的自由度排名也很高，國家雖然很小，但能保障每個國民的幸福，是台灣的驕傲。

日本政商界很重視台灣這次的正副總統就職，跨黨派友台國會議員團體「日華懇」30多名議員訪台，為了讓無法訪台的日本友人也能沾沾喜氣，謝長廷特別在駐日代表處舉辦小型的慶祝酒會，結果今晚來了近20名國會議員，除了萩生田之外，還有日華懇副會長石井章、國民民主黨黨代表玉木雄一郎、自民黨青年局長鈴木貴子等重量級議員。

請繼續往下閱讀...

另外，帛琉、馬紹爾群島等友邦的駐日使節，以及日本中華聯合總會會長羅鴻健等多名在日僑領參加。日台交流協會除了大橋會長到場致詞，前兩任駐台代表沼田幹男和泉裕泰也出席共襄盛舉。

謝長廷在致詞時表示，賴總統在就職演說中表明「維持現狀」，維持現狀包括四個層面的意義，包括維持自由與民主制度的現狀、台灣不隸屬於中華人民共和國的現狀、台海和平現狀，以及台灣的未來必須由台灣國民來決定的現狀。

對於日本政府發言人、官房長官林芳正今天在公開場合對賴蕭就任表示祝賀之意，謝長廷表示，他已立即向賴總統報告，賴總統也交待他要向日方表示謝意，賴總統也期待未來台日在經濟發展和地區和平上有進一步的合作，共同守護和平。

謝長廷還說，現在大家都稱台積電（TSMC）是台灣的護國神山，他覺得台灣其實有三座「護國神山」，第一座是中央山脈，第二座是台積電，第三座則是台灣的民主政治。台灣的民主歷史雖然尚短，但總統是透過選舉直接選出，國民的自由度排名也很高，國家雖然很小，但能保障每個國民的幸福，是台灣的驕傲。

萩生田光一在致詞時表示，他以身為無法前往台灣參加就職典禮的日華懇幹事長身分出席今天的酒會，對於長年的老友賴清德總統和蕭美琴副總統的就職表示祝賀之意。他表示，即使台灣面對多樣挑戰，但仍向世界展現成熟民主和強韌的一面，他也很感謝蔡英文總統8年來在深化日台關係方面的貢獻，萩生田在2022年年以自民黨政調會長身分訪台，也是相隔19年的創舉，未來他也會以政治人物的身分致力促進台日關係。

日本國民民主黨代表玉木雄一郎（右2）和日華懇副會長石井章（右）等人出席駐日代表處的慶祝酒會。（記者林翠儀攝）

與賴清德總統有多年交情的日本眾議員萩生田光一，在酒會致詞中爆料多年前曾被台南市長賴清德「抗議」的往事。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷（右）在官邸門口迎接日本台灣交流協會會長大橋光夫。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法