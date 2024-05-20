國台辦稱賴清德暴露「台獨工作者」本性 陸委會：已釋最大善意

陸委會今日強調，賴總統今日談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行。 （記者劉信德攝）

2024/05/20 20:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德今日發表就職演說，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。中國國台辦不滿回嗆，「台灣地區領導人」罔顧民意，釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露其「台獨工作者」本性。陸委會強調，賴總統已經釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行。

國台辦發言人陳斌華聲稱，今天「台灣地區領導人」的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。

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中國外交部發言人汪文斌則嗆聲，「台獨是死路一條，無論打著什麼旗號，分裂都注定失敗。」

對此，陸委會表示，賴總統今日就任中華民國第16任總統，再次彰顯台灣民主成就，獲得國際社會的一致肯定，政府將持續捍衛國家主權及自由民主憲政體制，並將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。

陸委會強調，賴總統今日談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待。

陸委會指出，有關賴總統倡議兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮，該會將與相關部會審酌情勢發展，共同研議後續作為，推動穩健有序、互惠互利的雙邊往來，逐步累積善意。

陸委會提及，未來政府將密切觀察台海情勢變化，依據中華民國憲政體制與相關法規，審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

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