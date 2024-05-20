絕不能讓台灣有事！ 古屋圭司：不否認台日檯面下有工作層級交流

「日華議員懇談會」會長古屋圭司表示，感受到賴清德將延續前總統蔡英文路線，推動印太自由開放，而台、美、日應加強連結，「絕對不能讓台灣有事發生」。（記者潘少棠攝）

2024/05/20 19:40

〔記者楊堯茹／台北報導〕第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）宣誓就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司表示，感受到賴清德將延續前總統蔡英文路線，推動印太自由開放，而台、美、日應加強連結，「絕對不能讓台灣有事發生」；被問及台日能否建立軍事溝通機制，他則不否認台日之間有「檯面下」的工作層級交流。

總統賴清德今宣誓就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」組團觀禮人數達31人，史上最多。日華懇會長古屋圭司、顧問衛藤征士郎、事務局長代理佐佐木紀及參議員山東昭子今天下午率觀禮團舉行記者會，安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世也在場。

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古屋圭司表示，從賴總統的就職演說能感受到新政府將延續前總統蔡英文相關路線，發展經濟、推動印太地區的自由開放，且賴總統也強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，就此可看到台灣希望維持現狀的意志，以及自我認同的意識。

日華懇訪團召開記者會前，接受了賴清德與蕭美琴的午宴款待。古屋圭司說，賴總統接待許多外國訪賓，但邀請他出席午餐會，代表台日的信賴關係是多麼深厚；其實早在賴總統當立委和市長時，他們就已經認識，而蕭副總統擔任立委時，也已經認識她，現在2人擔任正副總統，「我們都是朋友」。

古屋圭司也提到，日華懇今年度基本方針六大決議，首先是持續舉行日美台國會議員戰略對話；第二，支持台灣參與WHO等國際組織；第三，成立協助台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」研究小組；第四，建立更強的經濟安全保障環境，並盼台日通力合作，培養人才及進行相關領域研究；第五，希望日本地方政府、議會，鼓勵學生到台灣教育旅行；第六則是加強推動台日女性國會議員的合作交流計畫。

古屋圭司強調，台灣、日本、美國共享價值並加強連結極為重要，「絕對不能讓台灣有事發生」；他強力支持台灣加入包括世衛組織等國際組織，也支持台灣加入CPTPP，日華懇將從經濟安全角度出發，商討如何加強日台關係建立穩定的產業連結。

記者問及，賴清德曾提及與日本建立軍事對話機制。對此，他則表示，面對台海局勢升溫，日本跟台灣在工作層面上的交流，是否在檯面下低調進行中，「這我不否定」，不過具體內容並不能公開。

古屋圭司也分享表示，此次來台參訪日治時期的歷史建築，並點出日華懇將與石川縣加賀市長宮元陸發起的「日台共榮首長聯盟」串連，希望安排國中、高中學生到台灣教育旅行，期盼藉此深化彼此認識，「因為百聞不如一見」。

日本前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世。（記者潘少棠攝）

日華懇會長古屋圭司、顧問衛藤征士郎、事務局長代理佐佐木紀及參議員山東昭子今天下午率觀禮團舉行記者會。（記者楊堯茹攝）

日華懇顧問衛藤征士郎。（記者楊堯茹攝）

日華懇事務局長代理佐佐木紀。（記者楊堯茹攝）

參議員山東昭子。（記者楊堯茹攝）

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