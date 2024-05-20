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原民會主委曾智勇走馬上任 平埔族正名列重點

原民會主委曾智勇Ljaucu•Zingrur。（記者楊綿傑攝）

原民會主委曾智勇Ljaucu•Zingrur。（記者楊綿傑攝）

2024/05/20 18:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕原民會新任主委曾智勇Ljaucu•Zingrur今上任首日就到辦公室，除了與所有工作同仁精神喊話，他也提到未來將特別重視3個方面，包括符合族人習慣用語溝通、部落的困難快速回應、更多時間下鄉到部落溝通說明等，而平埔族正名、都市原住民照顧、與立法院誠意溝通等則是首要重點工作。

曾智勇今於行政院交接完後，即直奔位於新莊中央政府聯合辦公大樓的原民會，他於原民會的歡迎會中勉勵大家快樂工作，幫原住民解更多問題。他身穿融合現代與排灣族傳統圖騰的襯衫受訪，介紹圖騰布料是祖母所留下，已有超過70年的歷史，穿在身上如祖靈保佑，有平安符穩定身心的意義。

曾智勇表示，感謝總統、行政院長給他這個機會服務原住民，前主委夷將8年任期已打下美好的基礎，他將會在此基礎上更順暢地運作。未來重視的部分包括，用族人同胞聽得懂的話語進行溝通，且要很快的針對部落各種困難做解決，同時希望以較多的時間下鄉到部落溝通說明，讓原民會的各項政策措施能被看見。

至於上任後首要處理的問題，曾智勇提到，是平埔族的正名，讓他們可以早一點取得他們的身分與權利，相關的內容會與部落族人、專家、學者，持續研究看如何能更完整。

其次，目前約有超過60%原住民移居都市，前主委夷將在照顧政策上已打下很好的基礎，自己就任之後，會在這個基礎上更關心宜居都市的部落青年、部落長者，努力盡快充實精進集會所等設施。

曾智勇也提到，目前國會三黨不過半，因此很多的政策要執行，或者是很多的業務要進行說明，必須投入更多力量、更多的誠意做溝通。而他一定會很充分、很有誠意與立委溝通說明，這個過程會很辛苦，但是一定會努力。

針對目前仍是使用漢人姓名的部分，曾智勇說，因為已故的爸爸讀書不高，當時為了這個名字，到處去找了很多的朋友請教，非常用心，所以一直使用漢人姓名是表達對長背的尊重，不過後續將會加註上族名。

原民會主委曾智勇Ljaucu•Zingrur。（記者楊綿傑攝）

原民會主委曾智勇Ljaucu•Zingrur。（記者楊綿傑攝）

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