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回應賴清德就職演說 國民黨：對話才能團結台灣

國民黨文傳會主委李彥秀。（圖由國民黨提供）

國民黨文傳會主委李彥秀。（圖由國民黨提供）

2024/05/20 12:30

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德今（20）日就職，國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，從就職演說「看不到國家大政方針，只看到空泛作文詞藻；看不到行動創新方案，只看到不斷強調既有基礎；看不到自信團結格局，只看到空泛信心喊話」。她認為，賴清德的蜜月期不會太長，放下喊話進行對話，才能團結台灣。

李彥秀指出，在兩岸關係方面，相較2016年就職演說，蔡英文總統提到「尊重九二歷史事實」、「對話和溝通」、「和平的積極溝通者」，賴清德一席「和平共榮」說，顯然連最基本的兩岸對話與交流都省了，不斷強化「兩國論」基調，實質上卻是包裹台獨的內涵，更打破了「兩岸各自解讀模糊的空間」，在沒有雙方互信，與對話基礎的情況下，想必未來4年兩岸關係將更為險峻。

在國際戰略方面，相較於2016年就職演說，蔡英文擘畫以資源、人才與市場作為敲門磚，以科技與經貿實力，與區域成員建立緊密的「經濟共同體」。賴清德「民主防疫優於專制防疫」「台灣成為民主世界MVP」「台海和平、互利互惠、共存共榮」，顯然還是淪為「大內宣」的口號式宣傳，既空洞又缺乏戰略高度。

在民生經濟方面，相較於2016年就職演說，蔡英文花了極大篇幅點出台灣經濟發展、分配正義、世代正義等問題；賴清德以「不斷改善、延續擴大、持續強化」輕描淡寫帶過八年的缺失，賴清德聚焦在「半導體無所不在…，台灣掌握半導體先進製程技術…，站在AI革命的中心」，更凸顯賴清德完全沒有意識到台灣經濟「贏者圈」越來越小，貧富差距與社會階層越來越嚴重。

在政黨政治方面，賴清德「消失的請益之旅」，放任黨籍立委在國會殿堂暴力言行，顯然，賴清德所說的「理性問政」、「政黨競爭之外，也應該有合作的信念」、「人民至上，國家優先」，需要更多的善意、溝通與實踐，展現國家元首高度，而不是單方面喊話，繼續縱容黨籍立委杯葛陽光法案，才是賴清德當務之急。

李彥秀指出，賴清德面對「兩岸」、「國際」、「內政」、「黨內」四重艱困處境，賴清德的蜜月期不會太長，就職百日定江山，「放下喊話進行對話，才能團結台灣」。

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